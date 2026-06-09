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菲律賓民答那峨島規模7.8強震增至36死 167人受傷4人失蹤

中央社／ 馬尼拉9日專電
菲律賓南部民答那峨島昨天發生規模7.8強震。 法新社
菲律賓南部民答那峨島昨天發生規模7.8強震。 法新社

菲律賓南部民答那峨島昨天發生規模7.8強震，造成重大傷亡與財產損失。駐菲代表處今天在社群平台貼出總統賴清德外交部的關懷與慰問，表示台灣願提供必要協助，支持災區重建。

強震震央位於沙蘭加尼省（Sarangani）馬阿席姆鎮（Maasim）外海，震源深度為33公里。菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）發布最新災情報告顯示，已有36人罹難、167人受傷、4人失蹤。但NDRRMC強調，相關數字尚待進一步核實。

中華民國駐菲代表處今天在社群平台轉達賴總統的衷心關切，表示台灣與菲律賓人民站在一起，願意提供協助且祝願受災地區能夠早日復原與重建。

駐菲代表處也轉貼外交部聲明，對強震造成的嚴重災情表示哀悼，在慰問罹難者家屬、傷者與受災民眾的同時，希望災區早日恢復正常。

為展現台灣人的互助精神，協助災民渡過難關，駐菲代表處正與菲律賓相關部門協調捐贈救援物資事宜。

NDRRMC災情報告指出，截至今晨，這起強震已引發840次餘震，其中19次有感，最大餘震規模達6.7。

報告指出，共有1萬9529戶、約8萬8000人受到影響，其中超過1萬9600人被安置於39處收容中心。

地震發生後，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）一度發布海嘯警報，並在震央附近的沿海小鎮基雅姆巴（Kiamba）測得1.48公尺海嘯波，警報已於8日下午解除。

此外，地震也引發多起土石流及基礎設施損毀事件。目前已有127項基礎設施受損，估計損失金額約1500萬披索（約新台幣768萬元），12座城鎮一度停電，有182座城、鄉、鎮宣布停課。

網路流傳的數則影片顯示，有校舍轟然倒塌，學校老師以肉身保護驚慌哭泣的小學生，讓網友相當感動。

菲律賓南部民答那峨島昨天發生規模7.8強震。 法新社
菲律賓南部民答那峨島昨天發生規模7.8強震。 法新社

菲律賓 強震

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