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達梭空巴難合作 德國退出FCAS聯合戰機計畫

中央社／ 柏林8日綜合外電報導

德國鑒於空巴與達梭兩公司始終擺不平由誰主導的問題，決定退出與法國共同研發下一代戰機的「未來空中作戰系統」（FCAS）計畫。這讓歐洲減少仰賴美國的國防自主努力再次受挫。

英國「金融時報」引述德國政府內部人士透露，經過數月力圖挽救後，德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）6月5日與法國總統馬克宏會面時告知對方，與其繼續維持貌合神離的合作，不如正式分道揚鑣。

相關官員稱梅爾茨提議德、法及FCAS計畫的另一合作夥伴西班牙，不妨繼續共同研發重要子項目「作戰雲」（combat cloud）。這項目是一軟體架構，目的是整合戰機、感測器、雷達、無人機和即時衛星資訊的作戰網絡。

然而在計畫核心的戰機機體合作告吹後，諸如無人機、感測器及發動機等FCAS的子項目還能否繼續推進，不無疑問。

德國通知法國表明退出FCAS聯合研發計畫後，法國總統府也證實，FCAS的聯合研發將不再推進；但法方並未說明計畫中的其他子項目是否繼續。

數月以來德國不斷釋出益發想退出的訊號，但馬克宏始終不願放棄這項3國聯合研發計畫，認為這是檢驗歐洲國防自主與合作的重要試金石。今年3月他還成功說服梅爾茨，讓參與計畫的各企業與雙方國防部門再進行最後一次協調與調解。

然而，這些努力最終仍無法化解法國達梭（Dassault）公司與主要在德國的空中巴士（Airbus）軍工部門間的深層矛盾；兩公司本被指定共同打造戰機，但雙方長期在誰人主導、研發比例、技術分享乃至智財等問題爭執不下，關係惡化到兩邊高層主管都主張乾脆拆夥。

對柏林當局而言，問題不光在達梭不願分享關鍵技術，德國國防官員認為，戰機在法國依核嚇阻需求設計下，已越來越不符合德國國防軍未來的作戰需求。

FCAS計畫是2017年由馬克宏與時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）共同啟動，被視為歐洲旗艦級國防合作項目，目標是在2040年左右研製出結合無人僚機與衛星能力的新匿蹤戰機，打造成下一代空戰體系，取代法國飆風（Rafale）戰機和歐洲颱風（Typhoon）戰機。西班牙則於2019年加入計畫。

華爾街日報引述的知情人士披露，真正轉折點出現在去年，當時達梭執行長特拉皮爾（Eric Trappier）堅持達梭擁有豐富戰機研發經驗，因此理應由他們主導整體計畫，引發空巴軍工部門強烈反彈。

事態發展形同德國將沒有任何自身參與的下一代戰機研發計畫。FCAS的對手、由英日義3國共同參與的「全球空中作戰計畫」（GCAP）則表示，他們的研發進度已相當成熟，很難再重新劃分合作比例；知情人士透露，目前GCAP也沒和空巴商討加入的問題。

隨美國開始減少駐歐軍事規模，歐洲國防自主正迅速成為迫切問題，然德國退出後讓FCAS計畫前景不明，無疑再次凸顯歐洲國防自主障礙重重。

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