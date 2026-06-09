聽新聞
0:00 / 0:00
雷達鎖定事件以來 日韓部隊首度重啟搜救訓練
日本海上自衛隊昨天宣布，與南韓海軍在日本長崎縣西部海域展開搜索與救難訓練。這是南韓艦艇於2018年疑似使用射控雷達鎖定日本自衛隊反潛機以來，雙方首度重啟這項訓練。
「讀賣新聞」報導，這項訓練始於1999年，背景是北韓發射飛彈。南韓軍艦2018年疑似用射控雷達鎖定日本自衛隊的反潛機後，雙方從2018年起停止這項訓練。
雙方先前最近一次的訓練為2017年。到了今年1月，日本與南韓召開防長會議的聯合文件，明文記載重啟這項訓練。
本月7日，海上自衛隊的神盾艦與反潛直升機，以及南韓的兩棲突擊艦等船艦參加了這場搜索與救難訓練，模擬海上發生火災時，海上自衛隊的反潛機降落在南韓的兩棲突擊艦等。
而訓練地點位在日本長崎縣五島列島的西部海域。
日本海上自衛隊幕僚長齋藤聰在本月2日的記者會強調，「這有助於日韓之後的防衛合作與交流」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。