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雷達鎖定事件以來 日韓部隊首度重啟搜救訓練

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本海上自衛隊昨天宣布，與南韓海軍在日本長崎縣西部海域展開搜索與救難訓練。這是南韓艦艇於2018年疑似使用射控雷達鎖定日本自衛隊反潛機以來，雙方首度重啟這項訓練。

「讀賣新聞」報導，這項訓練始於1999年，背景是北韓發射飛彈。南韓軍艦2018年疑似用射控雷達鎖定日本自衛隊的反潛機後，雙方從2018年起停止這項訓練。

雙方先前最近一次的訓練為2017年。到了今年1月，日本與南韓召開防長會議的聯合文件，明文記載重啟這項訓練。

本月7日，海上自衛隊的神盾艦與反潛直升機，以及南韓的兩棲突擊艦等船艦參加了這場搜索與救難訓練，模擬海上發生火災時，海上自衛隊的反潛機降落在南韓的兩棲突擊艦等。

而訓練地點位在日本長崎縣五島列島的西部海域。

日本海上自衛隊幕僚長齋藤聰在本月2日的記者會強調，「這有助於日韓之後的防衛合作與交流」。

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