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中國電話詐騙入侵澳洲 假冒執法官員手法升級

中央社／ 雪梨9日專電

澳洲公廣媒體ABC昨天報導，中國電話詐騙集團侵入澳洲，並且冒充執法人員行騙。澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）啟動一波宣導計畫，提醒民眾必須謹慎防範騙徒手法。

澳洲競爭與消費者委員會去年收到有關假冒中國執法機關的電話詐騙舉報案件，共超過1200宗。澳洲競爭與消費者委員會副主席洛威（Katrina Lowe）表示，冒充執法人員詐騙的做法早已行之有年；騙徒的手段變得越來越精密。

洛威提到，該會收到的舉報案中，有一小部分更涉及詐騙集團成員於澳洲境內穿著制服，親自出現在受害人面前。

洛威說：「我們發現，騙徒極為有效地利用科技和心理操縱手法，誘騙受害者落入犯罪陷阱。」

ABC報導，新南威爾斯州（NSW）警方去年曾在雪梨拘捕一名24歲的中國公民，隨後將她移送至昆士蘭州（Queensland）。據指出，稍早有人舉報她涉嫌假冒官員，詐騙澳洲境內的國際學生。新南威爾斯州警方表示，騙徒曾經威脅要將受害者遣返回國，並且脅迫受害者必須交出金錢和開設銀行帳戶；該案已移送法辦。

報導又提到，一名曾經遭遇中國電話詐騙的受害者賈斯汀（Justin；化名），去年12月接到自稱是澳洲駐香港領事館的來電；對方聲稱，有人用賈斯汀的姓名登記電話帳號，並向多名澳洲人發出詐騙簡訊；對方再恐嚇，此案會影響到賈斯汀在中國的出入境權利，甚至他的護照效力也可能會受到影響。

賈斯汀提到，電話隨後被轉接到一個自稱是上海公安局的部門，並告知他已涉及一宗洗錢犯罪案。

賈斯汀說：「他們告知的方式非常專斷。」在一次透過微軟Teams進行的視訊通話中，對方向賈斯汀展示一份拘捕令文件，並指這是一宗ABC曾經報導過的案件；騙徒宣稱，ABC報導提到澳洲安全情報組織（ASIO）和澳洲聯邦警察（AFP）等澳洲執法機構，已針對此案與上海警方展開合作。

賈斯汀說：「我當時感到恐懼、震驚、困惑和懷疑交雜；我一直在想，這種事怎麼會發生。」賈斯汀還提到，他被要求保持在微軟Teams線上，必須隨時開啟攝影機，連睡覺時也得保持開啟。

賈斯汀多次向對方匯款，總額接近澳幣14萬元（約新台幣312萬元）；後來才意識到是騙局，於是向銀行和警方報案。

澳洲政府5月28日發布新聞稿指出，2025年10月至12月期間，澳洲各電訊公司共攔截約1億990萬個詐騙電話和4110萬則詐騙簡訊。電話詐騙已造成澳洲損失高達澳幣數十億元。

詐騙集團

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