美國擴大軍方黑名單！新增20多家中國企業 阿里巴巴、百度入列

華爾街日報報導，川習會落幕不到一個月，美國國防部擴大制裁中國大陸軍方相關企業，新增超過20家中企，此舉恐增加美中緊張。中國科技巨頭阿里巴巴、搜尋引擎百度與電動車製造商比亞迪入列，被控協助解放軍發展軍事技術，且被禁止與美國國防部有業務往來。

五角大廈每年定期更新「1260H清單」，2月曾發表初版又撤回，當時正值美中討論美國總統川普與中國國家主席會晤。

路透指最新清單與2月版基本相同，包括阿里巴巴、百度、比亞迪、藥明康德、宇樹科技、禾賽科技，但重新加回長江存儲與長鑫存儲等晶片公司。

曾任美國國務院與國家安全會議官員、現於外交關係協會專精中國事務的麥奎爾（Chris McGuire）說：「這顯示川普政府認為，半導體與AI領域以外的中國產品，也存在真正的國家安全風險。」

1260H清單不具全面制裁的法律效力，但根據美國近期通過的法律，美國國防部自6月底起將不得直接與名單上的企業簽訂合約；自2027年起，也不得透過第三方採購這些企業的產品或服務。這些措施可能造成相關中企及其合作夥伴實質成本。

華府無黨派智庫「捍衛民主基金會」中國資深研究員辛格頓（Craig Singleton）說：「川習會讓貿易緊張降溫，但沒有改變華府的核心評估，中國的商業科技龍頭仍是北京軍事現代化不可或缺的一環。」

中國駐美大使館發言人表示，五角大廈「泛化國家安全概念，製作歧視性清單打壓中企」。