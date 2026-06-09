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全球核武支出2025年創新高 新核武軍備競賽升溫

中央社／ 日內瓦8日綜合外電報導
俄羅斯國防部21日發放核武演練的相片，可見其機動戰略飛彈部隊在境內某處未公布地點駛過一處山林。（路透）
俄羅斯國防部21日發放核武演練的相片，可見其機動戰略飛彈部隊在境內某處未公布地點駛過一處山林。（路透）

專家今天警告，隨著擁核國家將更多核彈頭從儲存狀態移至發射系統，全球核武支出去年飆至歷史新高。專家警告，「一場新的核軍備競賽已經展開」。

綜合法新社和路透社報導，國際廢除核武運動（ICAN）報告指出，全球9個擁核國去年在核武庫上的支出合計接近1190億美元，較2024年大增19%。

ICAN與瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天公布的研究，都對地緣政治緊張升高背景下日益增加的核風險表示擔憂。研究顯示，各國正加速現代化核武庫並部署更多庫存核武，帶動相關支出大幅攀升。

ICAN計畫協調人兼報告共同執筆人史奈德（SusiSnyder）表示，在人工智慧（AI）可能提高核武誤用風險疑慮下，各國持續擴充核武規模令人深感不安。

她告訴記者：「老實說，我感到非常害怕。」

●核彈頭數量下降 可隨時實戰使用核武數量不減反增

SIPRI報告指出，全球核彈頭總數多年來持續下滑，今年初估計為1萬2187枚，其中約9745枚處於可用庫存狀態。

SIPRI所長哈加格（Karim Haggag）說，「儘管核武數量減少，但核威脅與核風險正在升高」，戰略武器管制機制瓦解以及擁核大國之間的競爭，都令人憂心。

SIPRI預測，全球核武庫存縮減趨勢未來幾年可能逆轉。研究所聲明指出，這是因為「核武拆除速度放緩，而新核武部署則持續加快」。

美國與俄羅斯合計掌握全球約83%的核武庫存，兩國各自擁有超過5000枚核彈頭；中國擴張核武庫的速度則超越其他任何國家，估計已擁有約620枚核彈頭。

哈加格指出：「地緣政治競爭升溫，導致中國更強烈傾向依賴核武。」

●美國核武支出居冠 未來10年恐逼近1兆美元

ICAN報告指出，包括英國、法國、印度、以色列、北韓與巴基斯坦在內的所有擁核國家，都持續增加對核武庫的投資。

這9個國家去年在這類大規模毀滅性武器上的總支出，較2024年增加近170億美元。

ICAN表示，美國2025年核武支出達692億美元，超過其他所有擁核國總和，較前一年增加124億美元，年增22%。

報告估計，中國去年核武支出為135億美元，排名第2，年增7%；英國以126億美元居第3，年增17%；俄羅斯則以95億美元名列第4，年增6%。

ICAN統計，過去5年間，這9個擁核國家在核武庫上的總支出已超過4700億美元。

根據報告，在2025年至2034年間，美國核武支出估計將接近1兆美元。

研究人員表示，去年僅一天的全球核武支出，就足以為超過200萬人提供糧食安全保障。

史奈德說，擁核國沒有將資源投入援助或醫療照護，反而把資金投入「連他們自己都知道，一旦使用就會構成戰爭罪的核武庫。這種做法與現實需求嚴重脫節」。

核武

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