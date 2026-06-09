防俄國特洛伊木馬網絡 瑞典擬修法強制徵收不動產

瑞典國防部8日發布新聞稿表示，為了防堵俄國在重要軍事設施或基礎建設附近置產，建立「特洛伊木馬」網絡，從事情報與破壞工作，將研議修法允許政府強制徵收具有重要安全性的不動產，對象不限國籍，以確保瑞典國家安全。

瑞典國防部的新聞稿指出，為了加強瑞典的安全，政府將研議修改徵收法的調查研究，讓政府得在有安全顧慮的狀況下強制徵收不動產。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）在新聞稿中表示，這項修法將賦予瑞典政府新的工具，阻擋土地或房產等被用於從事破壞或情報工作。在瑞典已經出現類似的威脅狀況，因此需要修法，才能在需要時更有力、有效且快速地做出反應。

他向瑞典電視台（SVT）表示，目前許多國家增加針對瑞典的情報工作，俄國與其他國家對瑞典進行作戰規劃，這項研究調查將找出符合瑞典憲法、歐洲人權公約的修法方式。

這項修法提議與2025年瑞典中部韋斯特羅斯（Västerås）市的教堂事件有關。當地市政府發現，一座俄國東正教教堂坐落於具重要民防地位的機場附近，瑞典安全局（Säpo）警告可能與俄國官方有關。

在調查確認東正教教堂與俄國官方有關聯後，當地政府認為有安全疑慮，希望能強制收回教堂產權，並向中央政府提出執行申請。

這項修法提議也得到瑞典國會最大在野黨社會民主黨（Social Democratic Party）的支持，甚至希望能進一步修法防止政府出售斯德哥爾摩附近具軍事敏感的近岸群島土地，若要出售則需要進行安全政策評估。

社民黨的國防發言人胡特奎斯特（Peter Hultqvist）對瑞典電視台表示，在目前的局勢下，政府應該要對其所有的土地有所掌握，不該隨意出售，畢竟土地轉手再轉手之後將如何使用無從得知。他認為，應該阻止俄國與白俄羅斯取得瑞典的土地。

根據英國每日電訊報（Daily Telegraph）今年2月報導，俄羅斯間諜在歐洲收購各種不動產，成為一個「特洛伊木馬」網絡，用來從事情報與破壞工作。

根據調查，北歐地區包括瑞典中部的教堂，挪威的教堂與度假木屋，以及芬蘭的倉庫、住宅都成為俄國特洛伊木馬網絡的一環，在芬蘭甚至買下整座島Sakkiluoto，興建秘密軍事基地。

芬蘭已在2025年7月禁止俄羅斯、白俄羅斯人購買不動產，波羅的海國家立陶宛、拉脫維亞也有類似立法，愛沙尼亞的禁令將於明年生效。