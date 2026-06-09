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歐盟重申支持烏克蘭 將對俄新增逾80個制裁對象

中央社／ 布魯塞爾8日專電

歐盟指出，西方的制裁已讓俄羅斯付出1.2兆至1.5兆美元的代價（約新台幣37.8兆元至47.3兆元），歐盟正研議新增逾80個制裁對象，逐步瓦解俄羅斯戰爭經濟的根基。

歐盟成員國國防部長7日至8日於賽普勒斯舉行非正式會議，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）於會議期間舉行記者會。

根據歐盟對外事務部（EEAS）發布，卡拉斯指出，各國國防部長在會中再度重申支持烏克蘭，並展現對俄羅斯施加更多壓力的立場。

她說，在戰場上，時間不再站在俄羅斯那方。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正在失去資金、士兵與氣勢，這正是俄羅斯加劇攻擊烏克蘭平民的原因。根據數據，西方的制裁預估已讓俄羅斯付出1.2兆至1.5兆美元的代價。

卡拉斯進一步說明，下週舉行的歐盟外交事務委員會中，歐盟相關部門將提議新增80多個制裁對象，目標直指俄羅斯的軍工複合體、人權侵犯者以及政治宣傳家，逐步瓦解俄羅斯戰爭經濟的根基。

她提到，各國國防部長也討論深化與烏克蘭的國防工業合作，特別是目前最迫切需要的防空能力。於此同時，對烏克蘭的900億歐元貸款已準備就緒，本月發放的第一筆59億歐元款項用於無人機。資金分配是以烏克蘭的需求為最高原則。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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