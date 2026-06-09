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秘魯總統大選次輪計票膠著 兩候選人差不到1百分點
秘魯昨天舉行總統大選第2輪投票，目前計票結果顯示，左派候選人桑傑士今天微幅超前保守派候選人藤森惠子，這是他在開票之後首度取得領先。
法新社報導，秘魯目前有94%的投票所完成計票，但兩大候選人票數相當接近，結果仍難以預測。
桑傑士（Roberto Sanchez）得票率僅微幅超越50%，領先藤森惠子（Keiko Fujimori）不到1個百分點。
藤森惠子先前曾3度競選這個擁有3000多萬人口國家的總統，但全數以失敗告終。
許多選民希望這場選舉能結束秘魯多年來的政治混亂局面，該國過去有多位總統面臨入獄、遭罷黜、被彈劾等下場。
無論這次選舉最後是誰勝出，都會成為秘魯10年來的第9位總統。
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