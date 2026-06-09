聽新聞
0:00 / 0:00

古巴西部外海6.1地震民眾驚逃 傳佛州也有感

中央社／ 哈瓦那8日綜合外電報導

古巴西部外海今天發生強烈地震，美國地質調查所（USGS）通報規模6.1。據報民眾驚慌逃到屋外，遠至美國佛羅里達州也有震感。

法新社記者在古巴首都哈瓦那報導說，地震持續約20秒，民眾奪門而出，湧上街頭。

美國地質調查所說，震央位於古巴西端外海約100公里處。

47歲經濟學家狄加度（Carmel Delgado）告訴法新社：「一開始我只是覺得頭暈，沒有想到是地震，我從來沒經歷過。但我們意識到可能是地震後就立刻跑出來。」

古巴有關當局表示「國內整個西部皆有感」，根據法新社記者報導，甚至遠至佛州也有感。

古巴 地震 哈瓦那

延伸閱讀

菲律賓南部餘震規模6.1 印尼啟動緊急撤離防海嘯

菲律賓南部7.8強震至少3死 引發海嘯警報餘震仍強

菲律賓強震至少1死4傷 警方：多棟建築倒塌

山崩吞村莊…菲律賓強震致建物倒塌及海嘯 至少32死200傷

相關新聞

菲律賓南部7.8強震 至少32死200傷

菲律賓南部的民答那峨島八日上午約七時卅八分（台菲無時差）發生芮氏規模七點八強震。美聯社八日報導，該強震已釀成至少卅二人罹難、兩百多人受傷，並引發沿岸地區出現約一公尺高的海嘯。

再度否認涉案 日媒：高市處境變艱難

「抹黑門」案首次有當事人對日本主流媒體的「直接證詞」。共同社報導說，高市的處境已變艱難，包含執政黨自民黨內、在野黨及主流媒體，可能將進一步要求她說明和問責。

網軍風暴 高市抹黑門發酵 涉案人受訪

日本雜誌「周刊文春」自四月起對首相高市早苗捲入醜化政敵的「抹黑門」案出現重大進展。共同社七日刊登曾參與高市陣營網路宣傳的松井健報導，這是「抹黑門」逐漸發酵以來，首次有日本主流媒體報導可能是這起事件當事人的說法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。