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古巴西部外海6.1地震民眾驚逃 傳佛州也有感
古巴西部外海今天發生強烈地震，美國地質調查所（USGS）通報規模6.1。據報民眾驚慌逃到屋外，遠至美國佛羅里達州也有震感。
法新社記者在古巴首都哈瓦那報導說，地震持續約20秒，民眾奪門而出，湧上街頭。
美國地質調查所說，震央位於古巴西端外海約100公里處。
47歲經濟學家狄加度（Carmel Delgado）告訴法新社：「一開始我只是覺得頭暈，沒有想到是地震，我從來沒經歷過。但我們意識到可能是地震後就立刻跑出來。」
古巴有關當局表示「國內整個西部皆有感」，根據法新社記者報導，甚至遠至佛州也有感。
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