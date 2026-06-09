菲律賓南部7.8強震 至少32死200傷

菲律賓南部的民答那峨島八日上午約七時卅八分（台菲無時差）發生芮氏規模七點八強震。美聯社八日報導，該強震已釀成至少卅二人罹難、兩百多人受傷，並引發沿岸地區出現約一公尺高的海嘯。

根據太平洋海嘯警報中心（ＰＴＷＣ）發布的通知，菲律賓、印尼、帛琉、台灣及巴布亞紐幾內亞（巴紐）沿岸地區在該強震發生後三小時內可能出現海嘯；震後約五小時，海嘯威脅大致解除。

菲律賓火山與地震研究所（Phivolcs）所長巴科科爾指出，這是該國今年最強地震，震央在民答那峨島沙蘭加尼省馬阿席姆鎮西南方約卅二公里外海，為深度卅三公里的淺層地震。

菲律賓總統馬可仕說，中央政府正採取行動，「不會丟下民答那峨島」。眾所周知支持他的票倉在菲北呂宋島，菲南民答那峨島則是前總統杜特蒂家族，即現任副總統薩拉．杜特蒂的票倉。

民答那峨島「聖托斯將軍市」有多棟建築物受損及部分民宅倒塌，包括有菲律賓知名速食店「快樂蜂」門市的購物中心，以及校舍倒塌導致師生受困，該市的機場一度關閉，警消正持續搜救。當地是這次受災最嚴重地區之一，這座約七十多萬人口的港市，是菲律賓鮪魚出口外銷與其他商業活動的中心。

該強震遠至馬來西亞婆羅洲島的沙巴州居民，都能感受到震動。菲律賓民防處（ＯＣＤ）第十二行政區主任索斯梅尼亞八日在災情通報表示，尚未掌握完整災情。