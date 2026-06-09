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再度否認涉案 日媒：高市處境變艱難

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

「抹黑門」案首次有當事人對日本主流媒體的「直接證詞」。共同社報導說，高市的處境已變艱難，包含執政黨自民黨內、在野黨及主流媒體，可能將進一步要求她說明和問責。

在周刊文春四月披露後，高市五月八日才在參議院院會接受在野黨參議員質詢時，首度否認涉案且知情。她當時宣稱，「已向辦公室職員確認，他們回報從未發布任何（對競選對手的）負面訊息」。對是否認識松井健，她也答道，「不管是本人或祕書，都跟他素不相識」。之後高市及其辦公室對外的說法就一直維持上述說詞基調。

然而，在共同社刊登松井的專訪，並強調已證實松井曾和一個手機號碼是與高市最接近的公設第一祕書（類似我國立委公費助理）木下剛志有聯絡後，包括競選顧問、學者和主流媒體社論的風向已出現轉變，紛紛呼籲她別再一味強辯，應予以徹查且釐清事實，本案攸關作為民主根基的選舉公正性。而本案接下來將如何影響預定明年舉行的總裁選舉備受關注。

自民黨 日本 網攻 高市早苗

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