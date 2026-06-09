網軍風暴 高市抹黑門發酵 涉案人受訪

日本雜誌「周刊文春」自四月起對首相高市早苗捲入醜化政敵的「抹黑門」案出現重大進展。共同社七日刊登曾參與高市陣營網路宣傳的松井健報導，這是「抹黑門」逐漸發酵以來，首次有日本主流媒體報導可能是這起事件當事人的說法。

高市本人八日在東京的首相官邸被媒體「堵麥」時又一次聲稱，「我本人、我的辦公室，都沒做過誹謗、中傷其他競選對手的事」。

松井一日是在律師陪同下受訪。去年十月自民黨總裁（黨魁）選戰期間，一個名為「真實的政治」TikTok（抖音海外版）帳號，大量發布攻擊高市對手：現任防衛大臣小泉進次郎及現任總務大臣林芳正的短影音，以誇張旁白與字幕嘲諷。

松井指稱，當時高市陣營利用人工智慧（ＡＩ）大量生成短影音，並投放至（中國大陸抖音海外版）TikTok、ＩＧ、Ｘ及ＹＴ等社群平台，而高市競選團隊曾設定「七分攻擊小泉、一分攻擊林芳正、二分宣傳高市」的操作策略。

去年是高市生涯第三度角逐總裁寶座，但選前各界大多看好小泉，首輪選舉結果的確也是小泉排第一、高市排第二，但進入次輪決選卻豬羊變色，出乎意料由她逆轉勝。

卅三歲的松井曾任以高市名字「早苗」為名的加密貨幣「ＳＡＮＡＥ ＴＯＫＥＮ」開發負責人。他在二月眾議院大選選戰期間，高市等朝野各黨約五十位候選人陣營委託他製作針對競選對手的影片等影音，他最後接了廿人的案子；所有工作皆屬「免費」，也沒有廣告收入。

松井還指稱，他透過熟人牽線結識高市的祕書，自民黨總裁選戰期間的去年九月廿五日召開關於社群平台選戰策略的線上會議，結論是亟需扭轉當時小泉處於領先優勢的局面，也不能讓林芳正追上，因此決定製作抨擊這兩人的影片。

松井藉由其開發的生成式ＡＩ軟體，製作一千至一五○○則涉及小泉和林芳正的短片，並避免可能構成誹謗的措辭。松井在Ｘ等社群平台準備約三百個帳號，並將這些短片在網路上擴散。在高市當選後，他就沒再登入這些帳號。

共同社已取得松井與高市祕書對話的手機簡訊內容，並確認該手機號碼屬於該祕書本人。