南韓總統李在明就職周年 強調分階段推動北韓無核化

南韓總統李在明今天在就職周年記者會中表示，他支持北韓長久實現無核化，強調首爾與平壤當局展開對話這種分階段方式更實際。

韓媒中央日報報導，李在明（Lee Jae Myung）在首爾市中心青瓦台舉行就職周年記者會，他說：「長遠來看我們當然要朝無核化邁進，但實際上我們必須根據短期、中期及長期目標展開實質對話。」

李在明發表就職周年談話之際，中國國家主席習近平今天赴平壤展開為期2天國是訪問，這是他時隔7年再次到訪北韓，預計與北韓領導人金正恩舉行雙邊會談。

李在明形容這是某種形式的暫停磋商，他提議分階段暫停北韓核原料生產及核彈研發一段時間，直到平壤全面達成無核化為止。

他呼籲與北韓談判設定短期目標，包括平壤停止增產核原料、暫停核原料出口，以及停止研發洲際彈道飛彈（ICBM）技術。

他指出：「若說這意味放棄無核化，那是罔顧事實，只會導致情況惡化，我認為是不負責任的行徑。我已多次向美國總統川普（Donald Trump）傳達這個想法。」

然而，儘管朝鮮半島安全情勢敏感，李在明強調首爾沒有發展核武的意圖，並稱這種想法是「相當不負責任」的行為。

李在明強調南韓不能擁核、以此自我武裝，「如果我們這麼做，日本和台灣會坐視不管嗎？整個區域都會發展核武、以此自我武裝」。

一名日本記者詢問李在明對日韓洽談「物品勞務相互提供協定」（ACSA）的立場，他回答說這類措施可能有其必要性，「但基於當前民意，現階段很難接受」。

李在明的談話顯示，首爾與東京目前要以ACSA等制度化方式推動物流支援合作仍為時過早，原因是南韓民意仍非常重視日本針對1910年至1945年殖民南韓期間衍生歷史相關問題的態度。

李在明以比喻強調日本需要「誠摯道歉」，他形容韓日歷史議題就像「互毆」，其中一方被揍到鼻青臉腫、無法工作。

他認為：「只有當對方說『很抱歉以前揍過你，我不會再做這種事』，這樣我們才能成為真正的朋友。這不只是我的看法，也是韓國人民內心深處的感受。」

李在明繼續以這個比喻補充說，南韓並非要求侵權方「償還過去所有醫藥費或收入損失」，強調重點不在於金錢，而是涉及若干歷史議題的情感，例如二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）等。