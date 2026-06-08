習近平訪北韓釋放強烈訊號 德媒：向美俄展示對金正恩影響力

（德國之聲中文網）《南德意志報》周一發表題為「展示權力」（Eine Machtdemonstration）的評論文章，分析習近平訪問北韓的地緣政治背景。

「金正恩是一個仰賴中國施舍的獨裁者，在國際上原本受到唾棄，習近平為何要與他一同公開亮相呢？」文章解釋道：

這是一次展示權力的表演，要讓不同的方面看到。它要讓普亭看到，他與金正恩的結盟關係究竟價值幾何，完全取決於習近平允許這位北韓「小兄弟」在多大程度上肆意妄為。而在首屆任期內曾三次會晤金正恩卻一無所獲的川普，相形之下也會被視作毫無建樹的外交政策制定者。同時，日本、韓國和台灣也有充分理由感到擔憂：在家門口威脅它們的不僅是一位揮舞核彈頭的暴力獨裁者，而且他背後還有中國這一大國撐腰。 所有這一切，習近平都無需用言辭表達，僅靠畫面已足以說明一切。此外，這些畫面向世界其他地區的民選國家元首，那些將推動團結、保護少數群體、人權及言論自由等視為己任的領導人，展示了他們正在節節敗退的現實：面對普亭、川普、內唐亞胡、厄多安，乃至金正恩這類人物，僅憑道德道義，你們根本毫無佔上風的機會。 在全球局勢一片黯淡的背景下，習近平通過新的一系列畫面，展現出一位與各方保持對話、並以沉穩與機智手腕引領國家走向強大實力的領導人形象；相比之下，川普卻因毫無章法，導致美國地位滑落，從全球性大國降格為區域性強國。這些畫面向世人表明，習近平堪稱當今世界上最有權勢的人物。

金正恩手中的籌碼

《法蘭克福匯報》刊登分析文章「習近平為何去北韓？」。作者認為，過去幾年金正恩通過向俄羅斯靠近，尤其是通過派兵支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，降低了對中國的依賴。

去年9月，習近平在北京舉行的閱兵式上與普亭和金正恩一起現身，並與金正恩進行了雙邊會面。這標志著北京和平壤之間在多年所謂的關係冷淡之後出現了明顯的和解。這段時間裡，北韓在新冠疫情期間閉關鎖國，而與俄羅斯之間的關係則日益接近。2024年，莫斯科和平壤結成軍事聯盟。上個月，北韓士兵首次在莫斯科與俄羅斯軍隊並肩參加閱兵。

專家認為，儘管北京對這種合作多少感到不自在，但這並未威脅到其核心利益。中國力求避免給人留下「北京-莫斯科-平壤」三方軸心的印象，但三國反對西方的立場是相同的。

北韓將重新迎接中國遊客？平壤往返北京列車恢復

據稱，目前中國與北韓的經貿關係也已恢復至疫情前水平。中國無疑是北韓最重要的貿易伙伴。儘管如此，北韓通過加強與俄羅斯的關係，降低了對中國的依賴。

隨著與普亭結盟關係的加深，金正恩手中握有了針對中國的籌碼。有報道稱，北韓不僅從俄羅斯獲取能源供應，還獲得了現代軍事技術；這一情況勢必令中國感到不滿，因為中國尋求的是東北邊境地區的安寧與穩定。

作者認為，習近平此次出訪北韓，是在向華盛頓、尤其是向莫斯科傳達一個信號：中國對平壤政權的影響力遠不止​​於最大貿易伙伴這一層身份。

據韓國《北韓日報》援引北京外交消息人士的話報導，中國試圖施加影響，防止與俄羅斯關係日益密切的北韓采取出人意料的行動。當然，北京也不會忘記，美國總統川普在其第一任期內與金正恩會晤時，也並未讓北韓的鄰國參與到其中。

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