拉脫維亞領空遭無人機闖入 北約出動戰機擊落

拉脫維亞軍方表示，北大西洋公約組織（NATO）戰機今天擊落1架從俄羅斯闖入拉脫維亞領空的無人機，這是歐洲東部邊境地區接連出現類似安全事件的最新一起。

路透社報導，目前尚無法立即確認這架無人機的來源。

近幾個月來，烏克蘭出動長程無人機加強對俄羅斯的攻擊，行動範圍涵蓋波羅的海（Baltic Sea）地區，數架烏克蘭軍用無人機曾誤闖芬蘭、拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞的領空。

拉脫維亞軍方在社群平台X上發文表示：「盟軍戰機成功擊落1架飛入拉脫維亞領空的無人機！」

拉脫維亞軍方指出，當地政府今天稍早警告拉脫維亞東部地區民眾，因遭受威脅，應待在室內避難。無人機被擊落後，警報已解除。

軍用無人機誤闖俄羅斯鄰國領空，加劇外界關切烏克蘭戰爭可能波及北約北部邊境的擔憂。上個月，1架北約軍機也在愛沙尼亞上空擊落1架疑似烏克蘭的無人機。