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4月停火後以伊首度交火 以色列稱遭伊朗射近30枚飛彈

中央社／ 耶路撒冷8日綜合外電報導
以色列防空系統發射的攔截飛彈在耶路撒冷上空留下一道煙跡。新華社
以色列防空系統發射的攔截飛彈在耶路撒冷上空留下一道煙跡。新華社

以色列一名軍官表示，伊朗自昨晚起已朝以色列發射近30枚飛彈，這是4月停火以來，兩國之間首次交火。

法新社報導，這名軍官今天告訴記者：「昨晚伊朗政權開始朝以色列發射彈道飛彈…他們向以色列發射將近30枚彈道飛彈。」

他補充道，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）另外朝以色列發射了兩枚飛彈。

以軍今天稍早表示，已對伊朗西南部馬夏（Mahshahr）一處石化園區的數個目標進行報復性打擊。

這名官員則說：「該園區生產用於彈道飛彈的化學物質，也就是朝這裡、朝以色列發射的飛彈。這波襲擊及其對園區的損害，干擾他們製造各類型武器的能力。」

根據以軍的說法，他們也攻擊了伊朗的防空系統。

這名官員另指出，以色列國防軍參謀總長薩米（Eyal Zamir）過去一天內兩度與美軍中央司令部（CENTCOM）司令通話，但他未進一步說明細節。

法新社記者回報，以色列北部及中部大片區域今天響起空襲警報，耶路撒冷（Jerusalem）上空今天稍早也傳出爆炸聲。

這是自4月8日中東戰爭宣布停火以來，兩國首次像這樣交火。

以色列 伊朗 葉門

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