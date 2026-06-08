亞美尼亞大選執政黨勝利但得票率降 3親俄黨進入國會

西亞國家亞美尼亞昨天國會選舉結果今天出爐，總理帕辛揚率領的執政黨「公民契約」以拿下近半數選票贏得勝利，但得票率較上次選舉下降，且3個主要親俄在野黨表現優於預期。

路透社報導，這是亞美尼亞2023年與鄰國亞塞拜然的軍事衝突大敗後，首次舉行大選。兩國自1980年代末期以來便斷斷續續交戰。

這場選舉被視為亞美尼亞民眾對於「公民契約」（Civil Contract）如何處理與亞塞拜然的和平協議，以及其愈來愈遠離傳統支援國俄羅斯、朝西方靠攏的路線，所做的檢視。

根據亞美尼亞中央選舉委員會公布的結果，在所有投票所開票完成的情況下，公民契約得票率由2021年大選時的54%跌至49.8%。

親俄的「強大亞美尼亞」（Strong Armenia）聯盟、「亞美尼亞聯盟」（Armenia Alliance）及「繁榮亞美尼亞黨」（Prosperous Armenia Party），得票率則都跨過進入國會門檻，合計獲得37%選票。

帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天一早召開記者會表示，公民契約已贏得「歷史性勝利」，「亞美尼亞人民用選票支持區域繁榮與合作」。

帕辛揚還說，希望亞塞拜然和其重要盟邦土耳其對於這樣的選舉結果有正面回應。他並承諾會繼續兼顧發展與西方及俄羅斯的關係。

然而，帕辛揚未能取得舉行憲法公投所需的國會2/3席次，而亞美尼亞與亞塞拜然簽訂的和平協議包括這項公投；且亞美尼亞若要與土耳其關係正常化，也需要國會2/3席次背書。