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日本擬訓練射擊 陸基反艦飛彈首度運往最東離島

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本防衛省為了使用陸上自衛隊的陸基反艦飛彈，在東京都小笠原村的南鳥島實施射擊訓練，安排裝載飛彈發射器、無人機等裝備的貨輪，今天從千葉市的港口啟程並駛往南鳥島。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省（相當於國防部）委託民間貨輪載運陸上自衛隊的「12式陸基反艦飛彈」發射器，以及能鎖定目標的中型無人偵察機等裝備。而貨輪今天中午左右從千葉市中央區的千葉港出發，朝南鳥島前進。

南鳥島位於日本本州東南方約2000公里處，是日本最東端的離島；行政區域劃分屬於東京都小笠原村。島上沒有一般居民，僅有海上自衛隊和氣象廳職員等人員常駐。

而防衛省計劃在南鳥島打造靶場，並以明年度起開始射擊訓練為目標，包含訓練發射射程100多公里的12式陸基反艦飛彈。

日本防衛省為了確認發射器等裝備實際部署到當地後，能否正常運作，這次先把裝備運往南鳥島。

報導指出，這也是日本強化太平洋一側國防的其中一環，之後將進一步推動相關措施。

日本 飛彈 自衛隊 無人機

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