快訊

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

生前曾捲多起官司...精神科名醫李光輝逝世 4家屬聲請拋棄繼承獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓南部7.8強震增至16死逾200傷 沿岸測得1公尺高海嘯

中央社／ 馬尼拉8日綜合外電報導
菲律賓南部民答那峨島附近海域發生地震，發布海嘯預警後，一名男子走在橋上。路透
菲律賓南部民答那峨島附近海域發生地震，發布海嘯預警後，一名男子走在橋上。路透

菲律賓官員指出，南部民答那峨島外海今天發生規模7.8強震，造成至少16人喪命、逾200人受傷，並在鄰近海岸觀測到約1公尺高海嘯

美聯社報導，菲律賓南部聖托斯將軍市（GeneralSantos City）有建築物倒塌、關鍵基礎設施受損，至少一個沿海村莊通報海嘯災害。印尼、帛琉甚至遠至日本南部均測得規模較小海嘯波。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）所長巴科科爾（Teresito Bacolcol）說，這是菲國今年迄今所遭遇最強地震，震央位於沙蘭加尼省（Sarangani）馬阿席姆鎮（Maasim）西南方約32公里的外海，深度為33公里。

聖托斯將軍市為本次受災最嚴重地區之一，這個有70多萬人口的港市是鮪魚出口外銷及其他商業活動的中心。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）強調：「中央政府正採取行動，不會丟下民答那峨島（Mindanao）。」

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）表示，地震發生約5小時後，海嘯威脅已大致解除。

菲律賓官員指出，地震與海浪導致南三寶顏省（Zamboanga del Sur）一座沿海村莊有6間棚屋受損。

地方民防及災害應變官員告訴美聯社，聖托斯將軍市至少有7人喪命，南可塔巴托省（SouthCotabato）、西納卯省（Davao Occidental）與巴露特島（Balut Island）另有9人罹難。

菲律賓當局正在查證聖托斯將軍市有學生受困於倒塌兩層樓校舍的通報，目前無法提供進一步細節。國家警察則指出，當地至少有7人下落不明。

民航官員表示，聖托斯將軍市國際機場一度關閉，17個國內班機被取消。

蘇丹古達拉省（Sultan Kudarat）與沙蘭加尼省觀測到1公尺高海浪。巴科科爾說，沙蘭加尼省沿海小鎮基雅姆巴（Kiamba）一帶一度測得1.4公尺浪高。

菲律賓強震遠至馬來西亞婆羅洲（Borneo）沙巴州（Sabah）都能感受到震動，沙巴州距離菲國南部僅需搭船即可抵達。

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）外海偵測到83公分高海嘯，帛琉也測得30公分高海浪。

菲律賓 地震 海嘯 帛琉

延伸閱讀

菲律賓強震至少1死4傷 警方：多棟建築倒塌

菲律賓南部強震…傳有校舍倒塌師生受困 死亡人數攀升至15人

菲律賓南部地震災情嚴重 當地台商驚魂

菲律賓8.2強震！日本急發海嘯警報 第一波抵達時間曝光

相關新聞

南韓選舉不公陷暴動？破解謠言一次看

南韓地方選舉風波釋疑：投票用紙不足引發抗議，是否存在選舉舞弊問題？

牽一髮動全身 歐盟的兩兆美元「台灣問題」

倘若台海兩岸爆發戰事，歐盟在開戰首年的經濟損失恐怕高達兩兆美元，受創程度遠超過北京當局，而台海戰爭對全球經濟的衝擊，也可能超越2009年全球金融海嘯與新冠疫情。

威廉王子將首度現身倫敦科技周 號召科技界解決「無家可歸」問題

一年一度的倫敦科技周（London Tech Week）8日至12日舉行，英國王儲威廉王子今天將首度出席，召集企業領導人...

菲律賓南部7.8強震增至16死逾200傷 沿岸測得1公尺高海嘯

菲律賓官員指出，南部民答那峨島外海今天發生規模7.8強震，造成至少16人喪命、逾200人受傷，並在鄰近海岸觀測到約1公尺...

菲律賓南部強震…傳有校舍倒塌師生受困 死亡人數攀升至15人

菲律賓南部今天上午發生強震，罹難者數增至15人，另有129人受傷。由於通訊中斷，外傳有校舍倒塌，師生受困，救災當局表示仍...

彭博：台官員私下認美不太可靠！歐洲兵推曝台海若戰恐損1.73兆歐元

彭博8日報導，一項彭博經濟研究指出，若美國及中國大陸因台灣而戰，歐盟經濟首年恐遭受約2兆美元的衝擊，相當於歐元1.73兆元或台幣63兆元。另有專家分析，現在美國對中國的嚇阻力正處於多年來最脆弱時刻；有台灣官員私下坦言，美國已不如過去可靠。歐洲開始重新評估台海風險，面對中方對台行動的標準反應已有所改變，轉而先在內部協調，再與日本合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。