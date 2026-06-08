菲律賓南部7.8強震增至16死逾200傷 沿岸測得1公尺高海嘯

菲律賓官員指出，南部民答那峨島外海今天發生規模7.8強震，造成至少16人喪命、逾200人受傷，並在鄰近海岸觀測到約1公尺高海嘯。

美聯社報導，菲律賓南部聖托斯將軍市（GeneralSantos City）有建築物倒塌、關鍵基礎設施受損，至少一個沿海村莊通報海嘯災害。印尼、帛琉甚至遠至日本南部均測得規模較小海嘯波。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）所長巴科科爾（Teresito Bacolcol）說，這是菲國今年迄今所遭遇最強地震，震央位於沙蘭加尼省（Sarangani）馬阿席姆鎮（Maasim）西南方約32公里的外海，深度為33公里。

聖托斯將軍市為本次受災最嚴重地區之一，這個有70多萬人口的港市是鮪魚出口外銷及其他商業活動的中心。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）強調：「中央政府正採取行動，不會丟下民答那峨島（Mindanao）。」

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）表示，地震發生約5小時後，海嘯威脅已大致解除。

菲律賓官員指出，地震與海浪導致南三寶顏省（Zamboanga del Sur）一座沿海村莊有6間棚屋受損。

地方民防及災害應變官員告訴美聯社，聖托斯將軍市至少有7人喪命，南可塔巴托省（SouthCotabato）、西納卯省（Davao Occidental）與巴露特島（Balut Island）另有9人罹難。

菲律賓當局正在查證聖托斯將軍市有學生受困於倒塌兩層樓校舍的通報，目前無法提供進一步細節。國家警察則指出，當地至少有7人下落不明。

民航官員表示，聖托斯將軍市國際機場一度關閉，17個國內班機被取消。

蘇丹古達拉省（Sultan Kudarat）與沙蘭加尼省觀測到1公尺高海浪。巴科科爾說，沙蘭加尼省沿海小鎮基雅姆巴（Kiamba）一帶一度測得1.4公尺浪高。

菲律賓強震遠至馬來西亞婆羅洲（Borneo）沙巴州（Sabah）都能感受到震動，沙巴州距離菲國南部僅需搭船即可抵達。

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）外海偵測到83公分高海嘯，帛琉也測得30公分高海浪。