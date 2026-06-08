威廉王子將首度現身倫敦科技周 號召科技界解決「無家可歸」問題

一年一度的倫敦科技周（London Tech Week）8日至12日舉行，英國王儲威廉王子今天將首度出席，召集企業領導人討論如何善用資料與科技，預防民眾陷入無家可歸困境。這是倫敦科技周首次將相關議題納入正式議程。

肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，會議將聚焦如何及早偵測、識別面臨無家可歸風險的民眾，以利相關單位在第一時間介入、提供協助，而資料和科技業者可在問題預防階段即扮演關鍵角色。

由威廉王子於2023年發起、旨在運用在地社群跨領域力量合作預防，並解決無家可歸問題的公益倡議Homewards（暫譯「歸家」），是今年倫敦科技周的正式合作夥伴。該倡議受威爾斯親王暨王妃皇家基金會支持。

根據Homewards的資訊，2023至2024年期間，英國境內有超過32萬戶民眾面臨失去住所或無家可歸風險，不僅較前一年增加8%，更是歷年最高紀錄。

肯辛頓宮指出，除了由威爾斯親王威廉（William）召集的會議，倫敦科技周期間，Homewards另將舉行2場論壇和提案發表會，有5名企業家將展示如何在Homewards各試點區域導入創新的科技解決方案。

2026倫敦科技周匯集逾500位講者，包含來自英國海內外的科技及相關產業和投資界人士、研究與學術機構代表，以及科技大臣肯達爾（Liz Kendall）等英國政府官員。超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將發表短講。

除了位於西倫敦的主場館奧林匹亞會展中心（Olympia London），倫敦科技周另規劃在不同地點舉行多場周邊活動。

台灣今年將再度參與倫敦科技周。駐英國代表處科技組訂11日舉行論壇，聚焦台灣和英國在人工智慧（AI）領域的合作，邀請台灣AI卓越中心（AICoE）總召集人許永真發表專題演講，AICoE副總召集人劉靜怡擔任與談人，將談及AI發展趨勢；如何藉由強化政策與治理，降低AI可能對社會造成的風險；以及相關國際合作。論壇獲納入倫敦科技周正式周邊活動。

另一方面，去年5月在倫敦設立辦公室的工研院今年將在倫敦科技周期間，於9日舉行「工研院英國科技日」，匯集台英雙邊科研、產業與投資界人士，回顧過去一年台英相關合作成果並展望未來，關注領域包含AI、量子運算、無人系統、半導體。