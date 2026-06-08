彭博：台官員私下認美不太可靠！歐洲兵推曝台海若戰恐損1.73兆歐元

彭博8日報導，一項彭博經濟研究指出，若美國及中國大陸因台灣而戰，歐盟經濟首年恐遭受約2兆美元的衝擊，相當於歐元1.73兆元或台幣63兆元。另有專家分析，現在美國對中國的嚇阻力正處於多年來最脆弱時刻；有台灣官員私下坦言，美國已不如過去可靠。歐洲開始重新評估台海風險，面對中方對台行動的標準反應已有所改變，轉而先在內部協調，再與日本合作。

彭博在文中說明，歐盟近年曾多次針對台海危機進行兵推，預設情境包括中國升高對東沙島周邊空域的侵擾、切斷關鍵礦產供應、檢查懸掛歐盟旗幟的船隻，以及全面封鎖台灣。然而，今年1月中國軍用無人機飛越東沙島上空後，歐洲卻未能提出明確回應。當假設成為現實挑戰，歐洲顯得準備不足。

位於台北的歐洲價值安全政策中心主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）直言，台灣是歐盟安全政策中的「危險盲點」。

彭博經濟研究指出，在美中因台灣爆發戰爭的最壞情境下，歐盟經濟第一年將承受約2兆美元衝擊。德國因製造業高度依賴台灣半導體與中國稀土，GDP恐萎縮約14%，成為歐盟受創最重國家；法國、義大利與西班牙則可能分別萎縮6.5%、8.8%與7%。

由於許多高階晶片與關鍵產品生產集中在台灣，心律調節器、胰島素幫浦等醫療設備也可能面臨嚴重短缺。

這凸顯美國或許主導全球事務，但歐洲往往承受更大代價。

歐洲官員憂心，台灣主要仰賴美國制衡北京，川普有意修復與習近平的關係，且不諱言與習近平討論對台軍售，加上伊朗戰爭大幅消耗美國武器庫存，種種因素削弱美方對中國的嚇阻力道。

彭博經濟研究地緣經濟首席分析師威爾希（Jennifer Welch）直言，「美方嚇阻力量可能正處於多年來最脆弱的時刻」。

熟悉歐洲官員想法的人士表示，歐洲雖已關注台灣周邊風險升高，但各國仍在評估危機將如何衝擊不同經濟體；部分人士認為，歐洲政府同時忙於俄烏戰爭、中美貿易緊張與伊朗局勢，也使對台海危機的準備工作更加不足。

歐盟內部要形成台灣立場本就困難。由於27個會員國利益不一，歐洲的台灣戰略討論往往低調進行，有時只邀請理念相近的會員國參與，以排除較傾向北京立場的國家。

熟悉情況人士稱，目前擔任歐盟輪值主席國的賽普勒斯（Cyprus）經常否決涉及台灣的討論，因為擔心相關表態會影響自身與土耳其的領土爭議。另外，如義大利與西班牙雖然認同台海對歐洲利害的分析，卻對採取必要行動仍抱持猶豫態度。

報導提到，歐盟有次模擬假設台灣半導體出口減半，歐洲代表原以為自身經濟仍可承受衝擊，但台灣與美國代表提醒，台灣完全依賴美國軍事支援，若情勢惡化，美國將優先取得晶片。

熟悉討論人士表示，一旦台海局勢急遽升高，歐洲可能只有數小時做出反應，但目前並未具備如此快速決策的能力。

另外，歐洲尤其難以應對中國的灰色地帶行動，這類行動未達戰爭門檻，卻可能在不受挑戰下逐步擴大北京對台灣的影響力。

過去歐洲標準反應多是呼籲降溫並等待美國出手，但在川普重返白宮、美歐對中政策協調弱化後，歐洲已自去年底開始，改為先在內部協調，再與日本合作。

歐洲也正尋求加強與台灣往來，原因之一是台灣在AI時代與全球供應鏈中愈發關鍵。

彭博指出，歐盟已成為台灣最大外國直接投資來源與第五大貿易夥伴。部分台灣官員私下坦言，美國已不如過去可靠，因此正加強與歐洲互動；但雙方也都清楚，歐盟無法取代美國對台灣提供的軍事支持。