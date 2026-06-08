菲律賓南部強震…傳有校舍倒塌師生受困 死亡人數攀升至15人

菲律賓南部今天上午發生強震，罹難者數增至15人，另有129人受傷。由於通訊中斷，外傳有校舍倒塌，師生受困，救災當局表示仍在確認現場狀況。

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）上午通報，南部民答那峨島外海發生規模7.8強震，震央位於沙蘭加尼省（Sarangani）以西約24公里，深度35公里，聖托斯將軍市（General Santos City）測得最大震度7級。

菲律賓民防處（OCD）第12行政區主任索斯梅尼亞（Rodrigo Sosmeña）在災情通報中表示，截至下午2時已有15人死亡，其中7人是在聖托斯將軍市罹難。

索斯梅尼亞補充，目前光是在第13行政區就有129人受傷，1萬5077戶家庭被迫撤離或流離失所，相當於7萬人。

第13行政區是由聖托斯將軍市以及沙蘭加尼、可塔巴托（Cotabato）、南可塔巴托（South Cotabato）、蘇丹古達拉（Sultan Kudarat）等省組成。

索斯梅尼亞表示，尚未掌握完整災情，但已接獲許多建築結構損壞的通報，目前仍在進行評估。

此外，交通基礎設施也受衝擊，光是在沙蘭加尼省就至少有3座橋梁受損，無法通行，部分道路也受到影響。

外傳聖托斯將軍市有校舍倒塌導致師生受困，索斯梅尼亞說，搜救人員仍在現場作業，尚無法確認實際情況。

索斯梅尼亞說，雖然災情嚴重，但仍在政府因應能力範圍內。

根據菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）通報，截至上午11時，民答那峨島就發生138起餘震，規模介於1.3至6.7之間。

菲律賓地處環太平洋火山帶，平均每天發生20至30次地震，但多數規模不大，人體難以感知。

去年9月，菲律賓中部宿霧省發生規模6.9強震，造成至少72人罹難、559人受傷；大約2周後，民答那峨島東納卯省（Davao Oriental）外海，接連發生規模7.4和6.9強震，有10人喪生、1000多人受傷。