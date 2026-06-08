快訊

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

生前曾捲多起官司...精神科名醫李光輝逝世 4家屬聲請拋棄繼承獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓南部強震…傳有校舍倒塌師生受困 死亡人數攀升至15人

中央社／ 馬尼拉8日專電
菲律賓南部發生地震，一棟學校建築受損。歐新社
菲律賓南部發生地震，一棟學校建築受損。歐新社

菲律賓南部今天上午發生強震，罹難者數增至15人，另有129人受傷。由於通訊中斷，外傳有校舍倒塌，師生受困，救災當局表示仍在確認現場狀況。

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）上午通報，南部民答那峨島外海發生規模7.8強震，震央位於沙蘭加尼省（Sarangani）以西約24公里，深度35公里，聖托斯將軍市（General Santos City）測得最大震度7級。

菲律賓民防處（OCD）第12行政區主任索斯梅尼亞（Rodrigo Sosmeña）在災情通報中表示，截至下午2時已有15人死亡，其中7人是在聖托斯將軍市罹難。

索斯梅尼亞補充，目前光是在第13行政區就有129人受傷，1萬5077戶家庭被迫撤離或流離失所，相當於7萬人。

第13行政區是由聖托斯將軍市以及沙蘭加尼、可塔巴托（Cotabato）、南可塔巴托（South Cotabato）、蘇丹古達拉（Sultan Kudarat）等省組成。

索斯梅尼亞表示，尚未掌握完整災情，但已接獲許多建築結構損壞的通報，目前仍在進行評估。

此外，交通基礎設施也受衝擊，光是在沙蘭加尼省就至少有3座橋梁受損，無法通行，部分道路也受到影響。

外傳聖托斯將軍市有校舍倒塌導致師生受困，索斯梅尼亞說，搜救人員仍在現場作業，尚無法確認實際情況。

索斯梅尼亞說，雖然災情嚴重，但仍在政府因應能力範圍內。

根據菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）通報，截至上午11時，民答那峨島就發生138起餘震，規模介於1.3至6.7之間。

菲律賓地處環太平洋火山帶，平均每天發生20至30次地震，但多數規模不大，人體難以感知。

去年9月，菲律賓中部宿霧省發生規模6.9強震，造成至少72人罹難、559人受傷；大約2周後，民答那峨島東納卯省（Davao Oriental）外海，接連發生規模7.4和6.9強震，有10人喪生、1000多人受傷。

菲律賓 地震 強震

延伸閱讀

菲律賓南部地震災情嚴重 當地台商驚魂

菲律賓強震至少1死4傷 警方：多棟建築倒塌

菲律賓民答那峨島海域7.8級地震 建築物倒塌、學校「減層」

菲律賓規模8.2強震！美海嘯警報將台灣列入潛在威脅範圍

相關新聞

南韓選舉不公陷暴動？破解謠言一次看

南韓地方選舉風波釋疑：投票用紙不足引發抗議，是否存在選舉舞弊問題？

牽一髮動全身 歐盟的兩兆美元「台灣問題」

倘若台海兩岸爆發戰事，歐盟在開戰首年的經濟損失恐怕高達兩兆美元，受創程度遠超過北京當局，而台海戰爭對全球經濟的衝擊，也可能超越2009年全球金融海嘯與新冠疫情。

威廉王子將首度現身倫敦科技周 號召科技界解決「無家可歸」問題

一年一度的倫敦科技周（London Tech Week）8日至12日舉行，英國王儲威廉王子今天將首度出席，召集企業領導人...

菲律賓南部7.8強震增至16死逾200傷 沿岸測得1公尺高海嘯

菲律賓官員指出，南部民答那峨島外海今天發生規模7.8強震，造成至少16人喪命、逾200人受傷，並在鄰近海岸觀測到約1公尺...

菲律賓南部強震…傳有校舍倒塌師生受困 死亡人數攀升至15人

菲律賓南部今天上午發生強震，罹難者數增至15人，另有129人受傷。由於通訊中斷，外傳有校舍倒塌，師生受困，救災當局表示仍...

彭博：台官員私下認美不太可靠！歐洲兵推曝台海若戰恐損1.73兆歐元

彭博8日報導，一項彭博經濟研究指出，若美國及中國大陸因台灣而戰，歐盟經濟首年恐遭受約2兆美元的衝擊，相當於歐元1.73兆元或台幣63兆元。另有專家分析，現在美國對中國的嚇阻力正處於多年來最脆弱時刻；有台灣官員私下坦言，美國已不如過去可靠。歐洲開始重新評估台海風險，面對中方對台行動的標準反應已有所改變，轉而先在內部協調，再與日本合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。