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陸人濫用旅遊簽證經商惹議 安華要求跨部門查緝

中央社／ 吉隆坡8日專電
馬來西亞首相安華(圖)今點名，許多人從中國持旅遊簽證入境後經營小型生意，引發當局關切。美聯社
馬來西亞首相安華(圖)今點名，許多人從中國持旅遊簽證入境後經營小型生意，引發當局關切。美聯社

馬來西亞首相安華今天點名，許多人從中國持旅遊簽證入境後經營小型生意，引發當局關切。大馬政府指示相關部門聯手打擊外籍人士濫用旅遊或學生簽證從事商業活動。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、中國報（China Press）報導，安華（Anwar Ibrahim）今天在通訊部例行月會表示，部分外籍人士以旅遊或學生簽證入境後經營生意，可能對馬來西亞人的就業機會造成不利影響。

他指出，許多人從中國持旅遊簽證入境，卻經營汽車維修廠、冷氣維修服務、小型公司及咖啡店等小型生意。

報導指出，部分外籍人士利用登記在大馬本地人名下的執照經營生意，也有人合法註冊公司，但貨源及勞工均來自原籍國，影響當地社群利益。

安華指示相關部會及執法機構，對涉及外籍人士的非法商業活動採取行動，並檢視電子商務平台及金融交易是否涉及洗錢活動。

他也呼籲政府加強與各商會及小販團體合作，共同因應外籍人士非法經商日益增加的問題，保障本地中小企業的生存空間。

馬來西亞自2023年12月起對中國公民實施免簽措施，中國旅客與商務人士赴大馬人數明顯增加。不過，部分中國公民涉及網路詐騙、非法工作及違反簽證規定等案件，引發大馬社會關注。

大馬警方近來多次破獲以中國公民為主的跨國詐騙集團，嫌犯租用高級公寓作為據點從事電信及投資詐騙。也有房地產業者表示，部分中國租客利用免簽，便利短期租屋經商，促使業界加強對租客背景的審查。

馬來西亞 簽證 中國人

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