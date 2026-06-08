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南韓總統李在明就職周年 聚焦尖端科技與國安改革

中央社／ 首爾8日綜合外電報導
美聯社
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韓國總統李在明今天宣布，政府將致力確保在先進科技領域的「絕對競爭力」，目標是將南韓打造為工業強國。

韓聯社報導，李在明在就職滿周年記者會上，說明任期第2年的施政願景與政策目標。他於去年6月4日就任總統。

李在明說：「政府將動員公私部門所有資源，確保尖端科技領域的絕對競爭力」。他還透露，政府很快將公布1項大型投資計畫，以達成這項目標。

他表示，這項投資計畫將為國家成長戰略帶來根本性變革。

李在明也指出，除半導體產業之外，政府也將積極發掘可作為未來世代成長引擎的新興產業。

他強調，「成長的果實」不應只集中於特定企業、地區或產業。

「透過社會共同資源所創造的成果與機會，應廣泛擴及中小企業、新創公司、全國各地區及各產業，讓全民都能感受到改變。」

李在明也承諾將嚴格取締股價操縱與房地產犯罪等不法行為，持續推動結構性改革，拆除既得利益結構。

在國家安全方面，李在明表示，政府將全力在取得核動力潛艦，以及從美國手中收回戰時作戰指揮權等議題上，取得「具體成果」。

此外，針對上周地方選舉部分投票所傳出選票短缺問題，李在明批評這是「非常嚴重的問題」。

他表示，政府將迅速調查中央選舉管理委員會，以釐清事件究竟是蓄意行為，或是結構性問題所致。

談及北韓核問題時，李在明強調，在推動朝鮮半島無核化的大目標下，短期內應優先阻止平壤持續發展核武與飛彈計畫。

他針對與北韓的短期談判提出三大目標，包括凍結核材料生產、停止洲際彈道飛彈技術研發，以及禁止核材料出口。

李在明 南韓

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