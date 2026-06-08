韓地方選舉選票短缺4700多張 在野黨要求特檢介入

韓國6月3日地方選舉釀選票短缺爭議，在野議員引述選務機關報告，指當天全國短缺約4700多張。數百名示威者今天連續第4天在首爾一處投開票所外集會，要求重新選舉。

韓聯社報導，據警方非正式估計，上午約有950名抗議人士包圍位於首爾松坡區（Songpa）的SK奧林匹克手球館（SK Olympic Handball Gymnasium），抗議者封鎖體育館的出入口，阻止票箱運離現場。抗議人士要求重新選舉，主張此次選舉存在舞弊。

但與7日午夜前後約8000人聚集相比，抗議人數已大幅下降。警方仍在現場部署約350名警力，以防止發生意外衝突。

針對投票用紙短缺的調查，警方表示已取得選務人員的的手機聊天室對話紀錄，並傳喚選舉工作人員及因投票用紙不足而未能投票的選民作筆錄。

此外，警方也傳喚一名公民團體人士接受調查。該名人士所屬團體曾控告多名中央選舉管理委員會高層，指控他們在投票用紙短缺事件中怠忽職守。

韓國警方計劃進一步調查選舉主管機關是否確實遵守投票用紙分配標準。韓國總統李在明7日對投票用紙短缺事件表達深切遺憾，下令由檢察機關與警方展開全面聯合徹查。

韓國第9屆地方議員和地方政府各級負責人暨國會議員補選投票3日在全國各地舉行。據中央選舉管理委員會（選管委）指出，當天全國共有67處投票所額外配送選票，其中因選票不足而一度中止投票共22處。

韓國媒體指出投票當天，設在首爾市區的部分投票所選票不足，包括松坡區蠶室洞12處、江南區1處、廣津區1處，影響選民正常投票。

其中蠶室7洞第2投票所投票為之暫停。當晚10時許，包括保守派網紅在內民眾圍堵投票所。青瓦台於4日表態選管委應為選票不足事件承擔責任，選管委委員長盧泰嶽5日道歉並且引咎辭職，但風波尚未平息，在野黨要求重選。

韓國「東亞日報」報導，在野國民力量黨國會議員金玟甸（音譯）今天取得中央選管會「投票用紙不足等問題與當前現況」報告，指選舉當天累計短缺的選票為4726張，缺票的投開票所全數集中在首爾地區。

金玟甸抨擊，這次選票不足事件絕非單純實務操作疏失，而是重大選務管理失能，強調須透過特別檢察組徹查選票分配與決策過程的每一個環節。

此外，有網友上傳現場目擊照片與影片，指選管會在發現選票不夠後，緊急補運選票時竟只是用普通的白色塑膠購物袋、甚至是夾鏈袋裝著空白選票直接走進投票所，質疑途中隨時有被調包、動手腳的空間。

而在爆發嚴重對峙的首爾奧林匹克公園開票所，抗議現場的建築物牆面與柱子上，被民眾貼各式大字報，內容直指「韓國警察已與中國公安秘密簽署備忘錄」，痛批 6月5日凌晨驅離抗議民眾、讓投開票所運出選票箱的韓國警察，是在「幫中國掩蓋作票證據」。

相關傳聞韓國政府至今未予回應。