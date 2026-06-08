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菲律賓南部7.8強震至少3死 引發海嘯警報餘震仍強

中央社／ 菲律賓聖托斯將軍市8日綜合外電報導

菲律賓南部民答那峨外海今天發生規模7.8強震，造成至少3人死亡，當地許多建物倒塌，機場暫時關閉，海嘯警報已經發布，且有規模6.5的餘震。

法新社報導，強震震央位於聖托斯將軍市（GeneralSantos）南方海域，當地人口約72萬，菲國當局呼籲受影響沿海地區民眾撤往高地。

據美國地質調查所（USGS）表示，地震發生後約2小時，一連串強烈餘震襲擊此區，其中最大一次達芮氏規模6.5。

今天是開學日，不過菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已宣布民答那峨（Mindanao）受影響地區學校暫停上課，他同時也呼籲沿海地區居民立即撤離。

小馬可仕說：「現在就往高處移動，不要等待。你的生命比任何留下的東西都重要。」

震央附近的沿海小鎮基雅姆巴（Kiamba），約5萬名居民已撤往高地。

區域救災主任戴塞拉（Agripino Dacera）說，「截至目前，80%居民已撤往高地」，「沿岸所有村落均已接獲指示，前往撤離中心。」

官員表示，聖托斯將軍市機場亦已關閉，直至另行通知。

今天的地震觸發鄰近印尼與馬來西亞沿海地區的撤離警報，雅加達氣象機構隨後將警報解除。

菲律賓 海嘯 強震

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