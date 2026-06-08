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高市內閣支持率降至70% 贊同調降消費稅快速上路

中央社／ 東京8日專電

根據日本新聞網（JNN）於6日至7日實施的全國民意調查，日本首相高市早苗領導的內閣支持率較5月下滑4.2個百分點，降至70.0%；不支持率則上升3.1個百分點至27.4%。儘管支持率出現回落，但仍維持在近年日本政壇相當高的水準。

在支持高市內閣的受訪者當中，被問及支持理由時，最多人選擇「信任高市首相的人品、政治理念與施政態度」。

政黨支持度方面，自民黨以35.5%居首，較5月增加1.6個百分點。國民民主黨為3.9%，參政黨為3.6%，立憲民主黨為3.4%，公明黨為2.3%，日本維新會則降至2.0%。此外，無特定支持政黨者占37.9%，仍為最大群體。

在能源政策方面，近期因中東局勢升溫，引發外界對能源供應的擔憂。高市日前表示，由原油提煉而成的石腦油（Naphtha）「可以持續供應到明年」。

然而，民眾對此說法評價分歧，認為「可以接受」者 （包括「非常能接受」及「大致能接受」）合計45%，認為「不能接受」者（包括「不太能接受」及「完全不能接受」）則為48%，略高於認同者。

對於政府目前透過補助措施，將汽油價格維持在每公升約170日圓的政策，45%的受訪者認為應繼續維持現狀，41%認為應逐步縮減補助，僅9%主張立即取消，反映社會對能源價格上漲的憂慮仍然存在。

在稅制改革議題上，調查顯示，針對食品飲料消費稅減稅方案，47%的受訪者表示「如果能更快實施，即使只降至1%也可以接受」。這一結果與5月的調查完全相同，顯示民眾比起減稅幅度，更重視政策能否迅速落實。

此次調查採用隨機撥號方式，對全國18歲以上民眾進行電話訪問，共抽樣2689人，其中1021人提供有效回答，有效回收率為38.0%。JNN表示，為避免網路調查容易出現樣本偏差，調查由訪員直接進行電話訪問。

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