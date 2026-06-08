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菲律賓南部地震災情嚴重 當地台商驚魂

中央社／ 馬尼拉8日專電
6月8日菲律賓聖托斯將軍市一家商店在7.8級地震後受損。 （新華社）
6月8日菲律賓聖托斯將軍市一家商店在7.8級地震後受損。 （新華社）

菲律賓南部民答那峨島今天上午發生規模7.0強震，災情嚴重。多名當地台商告訴中央社，感受劇烈搖晃。部分地區建築物倒塌，所幸截至目前未傳出台灣人傷亡通報。

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）通報，強震發生於上午7時37分，震央位於沙蘭加尼省（Sarangani）以西約24公里，深度35公里，聖托斯將軍市（General Santos City）測得最大震度7級。

約1個多小時後，附近海域發生規模6.7餘震。

菲律賓民答那峨島台灣商會會長何見意在震後接受中央社訪問說，地震搖晃非常劇烈，「會讓人頭暈」，家中擺設明顯移位，裝滿水的容器甚至因劇烈晃動而溢出。

目前大約有30名台灣人居住在民答那峨島，何見意表示，並未接獲台灣人傷亡消息。

何見意居住在民答那峨島最大城納卯市（DavaoCity），距聖托斯將軍市大約140公里。他表示，雖然距離震央頗遠，但納卯市仍有建築物倒塌，附近山區則因通訊不良，目前仍難以掌握情況，不排除未來幾天也會陸續傳出災情通報。

他說：「很多房子是民眾自己蓋的，結構不一定符合標準，真正的災情可能還要等明天之後才會比較清楚。」

在震度最強的聖托斯將軍市，已從事水產加工業逾10年的侯姓台商則表示，感受極為強烈，延續超過1分鐘，「蠻多建築物都垮掉了。」

侯姓台商說，目前部分地區仍處於停電狀態，地方政府已宣布停班、停課。

位於納卯市與聖托斯將軍市之間的迪哥斯市，至少有2名台商從事水產養殖及飼料廠生意。

從事箱網養殖的菲律賓台商總會輔導總會長林登峰告訴中央社，震後海面湧浪明顯增強，部分地區浪高約3公尺，海水漫過岸邊道路。

林登峰說：「由於海象惡劣，員工暫時不敢出海檢查魚場，因此無法確認魚塭受損情況，但魚群受到驚嚇後可能互相碰撞受傷，多少會有損失。」

經營飼料廠與水產養殖場的行政院政務顧問梁乙元表示，2019年民答那峨也曾發生強震，他的工廠是在震後興建，特別強化耐震設計，因此這次強震一切安好，養殖場及工廠均正常運作。

根據民答那峨島警方的初步災情報告，截至上午11時，已知3人死亡、4人受傷，另有2座學校、2座醫院、2棟民宅以及14座商業建築物受損，24個鄉里停電。

地方救災單位已全面警戒，沿海地區正進行預防性疏散。

6月8日菲律賓發生7.8級地震，道路出現巨大裂縫。 （新華社）
6月8日菲律賓發生7.8級地震，道路出現巨大裂縫。 （新華社）

菲律賓 地震 台商

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