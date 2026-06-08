南韓總統就職周年拿台灣當擋箭牌！李在明反駁戰爭風險拖累韓股

朝鮮日報報導，南韓總統李在明8日舉行就職周年記者會，談到韓國綜合股價指數（KOSPI）在8000點上下波動時，拿台灣當例子，主張韓國股市過去未獲市場合理評價，不能單純歸咎於地緣政治風險。

李在明談到韓國綜合股價指數（KOSPI）在8000點上下波動時表示：「很多人把原因歸咎於地緣政治不穩定、戰爭風險，或外交、軍事與安全領域的不確定性。但如果真的是這樣，就無法解釋台灣的情況。」

他補充：「事實上，從軍事與安全角度來看，韓半島不是比台灣那邊更不穩定嗎？當然，前提是我們不要一直去招惹北韓。」

李在明指出，近期KOSPI在8000點上下波動並非市場崩盤，而是在尋找合理價位的正常調整。他認為，韓股過去長期遭到低估，市場給予的評價甚至不到實際價值的6成，如今在半導體景氣與市場信心回升帶動下，正逐步回到應有水準。

李在明認為，韓股過去低迷的主因並非地緣政治，而是市場長期存在的不正常現象，包括股價操縱、企業治理問題及投資人信心不足等。他表示，若能持續推動市場正常化，即使不計入半導體產業榮景，韓股仍有進一步上漲空間。