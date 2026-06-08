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菲律賓南部餘震規模6.1 印尼啟動緊急撤離防海嘯
美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓南部發生規模6.1的餘震，這距離稍早規模7.8強震僅有數小時，該起強震已造成至少1人喪生、多棟建築倒塌，並引發區域海嘯警報。
法新社報導，這起餘震震源深度67公里，震央位於民答那峨島（Mindanao）沙蘭加尼省（Sarangani）西北偏北約8公里處。
菲國南部發生規模7.8強震後，印尼政府下令北部地區居民緊急疏散，以防海嘯威脅。
印尼國家災害應變總署（BNPB）發布聲明指出，高風險地區如北蘇拉威西省（North Sulawesi）首府萬鴉老（Manado）、哥羅塔洛省（Gorontalo）北部及桑義赫群島（Sangihe islands）等地，地方官員「已奉命立刻有序引導居民撤離至高地」。
該單位表示，受影響地區地震搖晃約2至3秒，強度不大，目前現場「安全、平靜且在狀況都在掌控中」。
應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）呼籲，「民眾切勿恐慌，優先照顧長者、身心障礙者以及兒童等弱勢族群安全，並務必遵循官方指示」。
印尼及鄰近國家因位於太平洋火環帶（Pacific Ringof Fire），地震頻繁。
2004年，印尼最西端亞齊省（Aceh）曾發生規模9.1強震，引發海嘯，造成逾17萬人喪生。
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