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菲律賓外海強震引發海嘯風險 日本多地警戒中

中央社／ 東京8日專電

菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）附近海域今天上午發生規模7.8強震，日本氣象廳隨後針對太平洋沿岸多地發布海嘯注意報，並於上午10時30分召開記者會，呼籲民眾遠離海岸及海上活動區域，直至注意報解除。

根據太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間今天上午7時38分，菲律賓民答那峨島發生規模8.2地震，隨後規模下修至7.8，研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅。

NHK報導，氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司表示，由於地震可能引發海嘯，民眾應立即離開海邊。他指出，即使海嘯高度不大，由於海流將持續保持湍急狀態，注意報解除之前，切勿下海或靠近岸邊。

據日本氣象廳警報分級，「海嘯警報」為波高1公尺到3公尺間，「海嘯注意報」為0.2公尺到1公尺間。目前發布海嘯注意報的地區包括關東地區、伊豆及小笠原群島、東海地區、和歌山縣、高知縣、宮崎縣以及鹿兒島縣東部等地。

清本指出，這次地震發生地點附近，2023年12月曾發生規模7.6地震，日本當時也觀測到了海嘯。此外，較早之前的1976年8月，附近也曾發生規模8.0地震，當時同樣觀測到海嘯。菲律賓附近時常發生會引發海嘯的地震。

他表示，作為參考，2023年在類似地區發生的地震中，從發布海嘯注意報到解除大約花了9個小時。當時在八丈島觀測到40公分高的海嘯。

他指出，海嘯在沿岸地區會出現複雜的波浪運動，並可能相互疊加而形成更高的海浪，因此希望民眾暫時不要靠近海岸。

針對海嘯發展情況，清本說明，海外大型地震引發的海嘯通常並非第一波最大，後續抵達的波浪反而可能更高。氣象廳將根據實際觀測結果，持續評估是否需要調整海嘯資訊或警戒級別。

此外，根據當地潮位觀測資料，菲律賓南部達沃地區已觀測到約0.5公尺高的海嘯。

清本指出，此次屬於非常大型地震，因此後續地震活動可能轉趨活躍。不過，他表示，一般而言，若後續僅發生規模6左右的地震，預料不會對日本造成海嘯影響。

菲律賓 海嘯 強震

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