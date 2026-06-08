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擁核國增加核武部署 研究：世界核風險有增無減
研究人員今天警告，擁核國家正將核武從儲存庫取出並部署至投送系統。隨著大規模毀滅性武器在全球政治的角色日益重要，世界面臨的核風險有增無減。
法新社報導，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）表示，全球核武國家目前估計擁有1萬2187枚核彈頭，其中約9745枚處於可用庫存狀態。
這個數字與前年度相較略有下降，因為自冷戰結束以來，舊有核彈頭的拆除速度普遍快於新武器部署速度，導致核彈總數持續減少。
儘管如此，SIPRI所長哈加格（Karim Haggag）告訴法新社：「更令人擔憂的是，儘管核武數量減少，但核威脅與核風險正在升高。」
SIPRI預測，全球核武庫存縮減趨勢未來幾年可能逆轉。研究所聲明指出，這是因為「核武拆除速度放緩，而新核武部署則持續加快」。
哈加格還列舉多項令人擔憂的徵兆，包括國際戰略軍備控制機制瓦解，以及擁核大國競爭加劇。
哈加格表示，另一項令人擔心的趨勢是，「擁核國家將核武自庫存中取出，部署至具備核載具能力的投送系統。因此我們看到更多已部署的核武。」
美國與俄羅斯合計掌握全球約83%的核武庫存，兩國各自擁有超過5000枚核彈頭；中國擴張核武庫的速度則超越其他任何國家。
哈加格分析：「地緣政治競爭升溫，導致中國更強烈傾向依賴核武。」
SIPRI估計，中國目前擁有620枚核彈頭。依其軍力部署方式，至2030年可能擁有與美俄相當數量的洲際彈道飛彈。
不過，研究所指出，即使屆時中國核彈頭數量增至1000枚，仍僅約為美俄核武庫存的4分之1。
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