菲律賓8.2強震！日本急發海嘯警報 第一波抵達時間曝光

在古巴，卡斯楚（Castro）這個姓氏曾經代表革命、權力與國家神話，如今卻越來越像一種風險。當停電、缺油與民怨成了日常，革命領袖的後代逐漸走到前台，有人談生意、有人上電視、有人參與與川普政府的談判。最諷刺的是，在這個家族裡，最安全的人，可能不是最顯眼的那一個，而是最沒被認出來的那一個。

2026-06-08 08:01