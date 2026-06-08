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菲律賓8.2強震！日本急發海嘯警報 第一波抵達時間曝光
菲律賓鄰近海域8日上午發生規模8.2強震，日本氣象廳隨後於台灣時間上午8時5分，對茨城縣至沖繩縣沿岸發布海嘯注意報，並預估第一波海嘯將陸續抵達日本沿岸，多地最高浪高可能達1公尺。日本首相高市早苗也在X發文，緊急呼籲民眾「切勿靠近海岸。正在海中的人員請立即上岸，並遠離海岸地區。」
讀賣新聞報導，根據氣象廳發布海嘯注意報，範圍涵蓋茨城縣至沖繩縣沿岸。氣象廳預估海嘯最大浪高為1公尺，並警告沿岸地區可能出現快速潮流，呼籲民眾立即遠離海岸，在注意報解除前勿靠近海邊或進行海上活動。
第一波海嘯預估抵達時間（均為日本時間）
・沖繩縣宮古島、八重山地方：上午11時
・沖繩本島地方、大東島地方、奄美群島、吐噶喇列島：上午11時30分
・種子島、屋久島地方及小笠原諸島：中午12時
・鹿兒島縣東部、宮崎縣、高知縣、和歌山縣、三重縣南部：下午12時30分
・愛知縣外海、靜岡縣、伊豆諸島、千葉縣九十九里、外房：下午1時
・相模灣、三浦半島、千葉縣內房、茨城縣：下午1時30分
另一方面，BBC報導，印尼氣象、氣候及地球物理局（BMKG）表示，該國沿海3個地點已探測到海嘯波，分別為北馬魯古省（North Maluku）的凱迪（Kedi）、烏魯錫奧（Ulu Siau）以及梅隆瓜內（Melonguane），偵測到的海浪高度介於0.09公尺至0.19公尺之間。
此前，菲律賓及日本均發布海嘯警報，美國國家氣象局（NWS）太平洋海嘯預警中心（U.S. Tsunami Warning System）預警，印尼、帛琉、台灣及巴布亞紐幾內亞沿海地區可能出現海嘯。
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