菲律賓強震至少1死4傷 警方：多棟建築倒塌
菲律賓南部外海今天發生強震，美國地質調查所（USGS）測得地震規模達7.8。警方表示，強震已造成至少1人死亡、4人受傷，並有「多棟建築倒塌」。
綜合法新社和美聯社報導指出，USGS表示，震央位在民答那峨島（Mindanao）沙蘭加尼省（Sarangani）以西約24公里，深度35公里；菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）則測得震源深度10公里。
聖托斯將軍市（General Santos City）警方告訴法新社，當地有許多建築物受損，部分民宅也倒塌，但由於警消正忙於持續救援行動，尚無法一一列舉。警方同時證實至少有1死4傷。
太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）已於震後指出，菲律賓部分海岸可能出現最高3公尺的海嘯。印尼和馬來西亞部分沿岸地區則可能出現最高1公尺的浪高。
菲律賓火山暨地震研究所所長巴科科爾（TeresitoBacolcol）警告沿海居民：「我們建議民眾撤離至高地或進入內陸地區。」
太平洋海嘯警報中心發布公告指出，菲律賓、印尼、帛琉、台灣及巴布亞紐幾內亞沿海地區「未來3小時內」可能出現海嘯波浪。
日本當局則另外針對太平洋沿岸大範圍地區發布海嘯注意報，預估自日本時間上午11時30分（台灣時間10時30分）起，各地將有最高1公尺的大浪。
上傳社群媒體臉書（Facebook）的影片顯示，聖托斯將軍市一間設有快樂蜂（Jollibee）速食店的購物中心倒塌成瓦礫，當地一所學校也有建築物倒塌。
影片中可聽見有人驚呼：「主啊，真的倒了！真的倒了！這棟建築真的倒了！」
民答那峨島首府納卯市（Davao City）一名地方災害官員表示，當局正持續監控情勢，並將透過社群媒體發布最新資訊。
印尼北蘇拉威西省（North Sulawesi）及北摩鹿加省（North Maluku）等地居民同樣感受到地牛翻身。
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