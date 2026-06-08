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教宗訪馬德里主持聖體彌撒 凝聚百萬信眾見證歷史

中央社／ 馬德里8日專電

教宗良十四世（Leo XIV）訪問西班牙，7日在首都馬德里親自主持盛大的露天彌撒與聖體遊行，吸引西班牙王室及超過百萬國內與海外信徒齊聚朝聖，將教宗訪問行程推向高潮。

教宗6日展開為期1週的西班牙之行，7日在馬德里著名地標大地女神廣場（Plaza de Cibeles）為廣大信眾主持聖體節彌撒，西班牙王室一家包括國王菲利佩六世（Felipe VI）、王后雷蒂西亞（Reina Letizia）、蕾歐諾兒公主（Princesa Leonor）與蘇菲亞公主（Princesa Sofía），都出席了這場宗教盛會。

主辦單位估計共有120萬人上街參加這場彌撒，而政府當局的數據則為110萬人，不論何者正確，這場凝聚超過百萬信徒的巨型彌撒，都已為教宗的來訪寫下歷史性的一刻。

教宗在講道時提醒信徒，真正的基督教價值觀與某些政治立場是格格不入的，他強調，「沒有人可以跪在主的面前，卻輕視自己的兄弟」，根據西班牙國家報（El País），這呼應了他之前批評美國總統川普援引信仰來為戰爭辯護的立場。

教宗也向信眾呼籲人道關懷，他說，「在聖體光中行經大街小巷的基督，正是認同窮人、受壓迫者、孤獨者與被遺棄者的同一位基督」。

教宗並敦促西班牙教會現代化，使信仰不再是一座屬於過去的博物館，而是一所教導感恩與愛的學校，以打破自私的鎖鏈，使人人致力於建立公共利益。

馬德里當局自上午7時起開放事先預約的民眾進場，但有虔誠的信徒從清晨5時就帶著椅凳前來等候；由於馬德里初夏陽光已熾熱，陽傘、扇子和水也是朝聖者的防中暑必備品。

20歲的大學生Noelia告訴中央社，她來自南部安達魯西亞地區哈安（Jaén）市的教會，和一群年紀相仿的教徒搭乘巴士前來馬德里朝聖。

她說，他們去年一起去了羅馬參訪，今年非常驕傲能在西班牙迎接教宗來訪，因為教宗是他們的模範，她希望教宗能鼓舞年輕的信徒，她也將追隨他的言論行事。

60歲的志工Marcella和25歲的志工Gema向中央社表示，她們屬於同一個宗教團體，非常開心能為這場盛會服務，展現基督徒的團結精神。

她們提到，雖然進場過程有不少混亂，但民眾都保持冷靜與禮貌，不過很多人大老遠跑來，最後卻因晚到而無法進場，她們也只能安慰這些傷心的信徒。

良十四世在彌撒結束後親自帶領聖體遊行，接著又馬不停蹄前往馬德里Movistar體育館，會見來自西班牙文化、藝術、體育、學術及商業等各界公民代表，包括坎城影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）與甫退役的西班牙羽球名將瑪琳（Carolina Marín）等，以「編織網絡」為活動主題，促進教會與當代社會保持對話。

馬德里 教宗 西班牙

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