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秘魯總統大選出口民調出爐 藤森惠子微幅領先
秘魯今天將選出10年來第9位總統，出口民調顯示，4度挑戰總統大位的保守派候選人藤森惠子（Keiko Fujimori）以極其些微優勢領先左派對手。
綜合法新社和路透社報導，秘魯選民必須在藤森惠子與左派候選人桑傑士（Roberto Sanchez）之間做出選擇。
益普索（Ipsos）等民調機構表示，藤森惠子的支持率約為50.7%，領先桑傑士的49.3%，差距約1個百分點，兩人支持度幾乎不分軒輊。
現年51歲的藤森惠子（Keiko Fujimori）是前獨裁總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒，57歲的桑傑士則在選戰後期聲勢大漲，憑藉貧困農村地區選民的支持闖入決選。
秘魯選民向民調機構表示，他們最關切的議題是犯罪問題。近年來，國內凶殺與勒索案件激增，引發大規模抗議，並導致前總統博魯阿爾特（DinaBoluarte）下台。
由於首輪投票過程混亂，雙方陣營都曾指控選舉舞弊並揚言發動抗議，使選情更加緊繃。無論何者勝選，都必須面對一個高度分裂的國會。
秘魯近年多次政壇大地震，過去5年來，就有3位總統遭國會彈劾或罷黜而下台。
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