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菲律賓規模8.2強震！美海嘯警報將台灣列入潛在威脅範圍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓民答那峨島8日發生規模8.2地震。圖/擷自美國太平洋海嘯預警中心
菲律賓民答那峨島8日發生規模8.2地震。圖/擷自美國太平洋海嘯預警中心

路透報導，德國地球科學研究中心表示，菲律賓民答那峨島（Mindanao）8日發生規模8.2地震。震源深度為10公里。美國海嘯警報系統已針對這起地震發布海嘯威脅警報，且將台灣列入潛在威脅範圍。

美國國家氣象局（NWS）太平洋海嘯預警中心（U.S. Tsunami Warning System）表示，本次地震規模達8.2，中心已陸續對周邊國家與地區發布「有海嘯威脅」的紫色警報。

根據預警資訊，菲律賓部分沿岸可能出現高於潮位1至3公尺的海嘯浪；印尼與馬來西亞部分沿岸則可能出現高於潮位0.3至1公尺的海嘯浪。

台灣、日本、關島、帛琉、巴布亞紐幾內亞、北馬利安納群島、馬紹爾群島、諾魯、索羅門群島、萬那杜、雅浦島等地沿岸，預估海嘯浪高度低於潮位0.3公尺。

菲律賓 海嘯 印尼

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