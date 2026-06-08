美國考慮收購查哥斯群島 繞過英國掌握重要基地

英國每日電訊報今天報導，白宮正考慮向模里西斯購買查哥斯群島（Chagos Islands），此舉旨在阻止英國將此擁有重要軍事基地的印度洋群島主權，移交給模里西斯。

路透社報導，美國官員已草擬一項不用經過英國，自行洽談取得狄耶戈加西亞（Diego Garcia）控制權的提案。狄耶戈加西亞是查哥斯群島中最大的島嶼，設有極具戰略價值的英美聯合軍事基地。

報導指出，這項計畫是白宮正在起草的數個方案之一，目的在為英國首相施凱爾（Keir Starmer）提供替代選項，以取代將印度洋群島主權移交模里西斯的計畫。

美國官員表示：「川普總統立場始終一致，認為英國不應放棄英屬印度洋領地（British Indian OceanTerritory），其中包括美英兩國在狄耶戈加西亞環礁上的聯合軍事設施。」

這名美國官員表示，狄耶戈加西亞在印度洋的戰略位置極其重要，對美國國家安全具重大意義。美國將持續與英國定期磋商，以維持它作為區域安全平台的可行性。

英國政府曾與模里西斯協議交還查哥斯群島主權，不過今年4月宣布擱置這項計畫。美國總統川普2月曾痛批英國這項協議根本是個「重大錯誤」。

英國政府發言人表示：「本屆政府接手時，英國對狄耶戈加西亞軍事基地的長期控制權正面臨威脅，為維護英國國家利益、防止敵對勢力在此具戰略意義地點立足，必須要採取行動因應。」

這名發言人補充說：「狄耶戈加西亞是英美兩國重要的戰略軍事資產，近60年來一直守護著雙方共同安全。確保它的長期運作與安全，正是英國－模里西斯協議的全部基礎，這項協議是在英美均充分瞭解實際風險下產生。」

英國自1814年以來就控制印度洋這片海域，1965年將查哥斯群島從模里西斯分割出來，成為英屬印度洋領地，模里西斯3年後脫離英國統治獨立。

英國政府於1966年將查哥斯群島的最大島嶼狄耶戈加西亞租給美國，英美後來在島上建造空軍基地，當時強迫撤離約2000人。

狄耶戈加西亞島在伊拉克以及阿富汗衝突期間成了重要基地，美軍把它當作長程轟炸機的起飛平台。