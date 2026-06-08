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教宗訪馬德里首夜 吸引逾50萬年輕人守夜祈禱

中央社／ 馬德里7日專電

教宗良十四世（Leo XIV）昨天在馬德里主持專為年輕世代舉行的守夜祈禱會（Vigilia），吸引超過50萬熱情信眾參與，他鼓勵年輕人成為新人類的火花，並應當學會聆聽寂靜、尋找真理。

教宗6日展開為期1週的西班牙之行，這是自2011年以來，教宗首度訪問西班牙，也是良十四世就任1年來首次到訪。

教宗首站來到首都馬德里，由西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（Reina Letizia）親自接機，並在馬德里王宮舉行盛大的歡迎儀式。

抵達馬德里首日，良十四世馬不停蹄地先和國王、王后及總理桑傑士（Pedro Sánchez）會談，再與政府官員、外交使節和民間團體會面，並造訪天主教公益團體明愛（Caritas）後，便啟程前往當天的重頭戲—特別為年輕世代舉辦的守夜祈禱活動。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，這場歷史性的宗教盛事在皇家馬德里（Real Madrid）足球俱樂部主場伯納烏球場（Santiago Bernabéu）外的利馬廣場（Plaza de Lima）舉行，共吸引逾50萬名信徒與朝聖者共襄盛舉。

現場信眾多為青年和青少年，但也有許多家庭全員出動，帶著折疊椅和瑜珈墊，披著西班牙國旗、教廷旗幟或歡迎教宗的橫幅，一邊聽著舞台上的音樂表演與教徒的見證分享，一邊期待教宗到來。

當良十四世搭乘教宗座車抵達守夜祈禱會現場時，受到民眾夾道歡迎、熱情歡呼，此起彼落高喊「教宗萬歲」。

數名青年代表向教宗提出對於人生與信仰的疑問，曾在秘魯服事多年的良十四世，以流利的西班牙文一一答覆。

當青年問及如何在眾聲喧嘩中辨別天主的聲音時，教宗建議聆聽「寂靜」，他說，社群媒體會欺騙、會說謊，他呼籲「永遠尋找真理」，因為「意識形態會消逝，而真理將永存」。

良十四世期許年輕世代，面對當前社會一片冷漠或盲從的空虛感，以及戰爭與謊言的暴力威脅，「要成為新人類的火花」。他強調，「要做個渴望正義的人」，並鼓勵年輕信徒勇敢面對成家立業的人生規劃。

在教宗抵達前，5位15歲的青少女告訴中央社，她們是來自馬德里市郊的中學生，非常期待今天的活動，因為教宗是她們的楷模，而這是一生難得的經驗，她們想祝福教宗任期順利，並長保健康。

14歲的伊塞克（Issac）向中央社表示，他來此是為了近距離認識新任教宗，並希望教宗能多鼓勵信眾幫助弱勢，尤其是那些飽受戰亂之苦的人民。與伊塞克同來的表兄弟羅德瑞戈（Rodrigo）和費南度（Fernando） 則異口同聲表示，希望教宗能為他們禱告。

教宗此行在馬德里停留4天，接著前往巴塞隆納（Barcelona）以及加納利群島（Canarias）的大加納利島（Gran Canaria）與田尼利夫島（Tenerife），共計將參加約30項活動，行程滿檔，為西班牙帶來和平反戰訊息外，他也熱切呼籲社會停止分化，並展現對弱勢與移民處境的關切。

馬德里 教宗 良十四世

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