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澤倫斯基會英法德領袖 聯合聲明：支持烏俄直接對話
英國、法國、德國領袖今天和烏克蘭總統澤倫斯基在倫敦會晤後指出，他們支持澤倫斯基所提烏克蘭對俄羅斯進行直接停火談判的呼籲。
法新社報導，澤倫斯基今天在倫敦與英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會晤。
3國領袖與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合聲明中指出，他們「支持在美國與歐洲積極參與之下，烏克蘭和俄羅斯直接對話的提案，以促成停火並且支持進一步談判」。
他們同時表示，「目前的接觸線（line of contact）應作為談判的起點」、「國際邊界不得以武力改變」。
澤倫斯基4日在致俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）公開信中提議雙方舉行面對面會談。
他寫道：「烏克蘭提議透過我們之間的直接接觸結束這場戰爭。」
基輔正要求西方盟國提供更多防空彈藥，以因應烏克蘭每日遭受俄羅斯攻擊。
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