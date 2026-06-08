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日「25式高速滑空彈」 首度曝光

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本陸上自衛隊七日在靜岡縣演習，今年三月部署的長程飛彈「25式高速滑空彈」發射器首度公開亮相。（法新社）
日本陸上自衛隊七日在靜岡縣演習，今年三月部署的長程飛彈「25式高速滑空彈」發射器首度公開亮相。（法新社）

日本陸上自衛隊七日在靜岡縣舉行日本國內最大的實彈射擊演習「富士綜合火力演習」。日本於今年三月部署在富士駐屯地的長程飛彈「25式高速滑空彈」發射器，也首度對外公開。

共同社報導，這場一年一度的演習在靜岡縣的東富士演習場舉辦。今年跟過去一樣，除了投入火炮與戰車等裝備，也模擬在離島作戰的情況，以及被敵方侵略後反擊的流程。

在烏克蘭戰場與中東地區的戰事之中，能見到無人機的重要性增加。而陸上自衛隊這次也納入對付無人機的演習。

大分縣日出生台演習場今年四月曾在訓練期間發生戰車實彈射擊爆炸事故，造成三死一傷。當時參與訓練的「10式戰車」並未參加這次演習，而是使用舊式「90式戰車」射出不會爆發的演習用砲彈。

日本防衛大臣小泉進次郎七日前往靜岡縣視察演習。演習期間，自衛隊員使用附有自動瞄準功能的步槍擊落無人機；演習內容也包含接連砲轟假想目標，並清除壕溝中的假想敵。

可攻擊敵方基地的長程飛彈也在今年演習登場，是出動富士駐屯地今年三月配備的「25式高速滑空彈」發射器，並未實際射擊。富士電視台指出，這是「25式高速滑空彈」發射器首度公開；這種飛彈射程數百公里，能以不規則軌道飛行。

自衛隊 演習 日本

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