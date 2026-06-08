選民怒喊重選 李在明：已下令調查

南韓三日地方選舉因選票短缺問題導致部分民眾投票受阻，連日來成千上萬人上街抗議要求重選，其中許多抗議者是年輕人。韓聯社引述警方非正式估計，六日晚間有約一萬人在地方選舉計票地點首爾ＳＫ奧林匹克手球館集結抗議。對於選票短缺問題，南韓總統李在明七日表達深切遺憾，表示已下令檢警調查。

一些參加抗議的年輕人自稱沒有特定政治傾向，只是關注選舉程序和投票權。抗議組織者也呼籲參加者不要喊特定政黨口號，只揮南韓國旗。

南韓先鋒報報導，來自京畿道坡州市的廿五歲男子白承泰（音譯）表示：「其實，我沒有很強烈的政治傾向。最重要的是，人們被剝奪投票權這項基本權利。」

法新社記者現場目擊，至七日凌晨二時，仍有至少千名抗議民眾留守，許多年輕人高舉大型國旗，高喊「重選，重選」等口號。年輕志工發放礦泉水、咖啡和巧克力，有些示威者帶著寵物，其他人則坐在野餐墊上，手持國旗守夜。

抗議組織者要求參與者和媒體不要將這場抗議描述成黨派抗爭，稱這是一場公民領導的集會，重點關注投票權。主辦單位也要求與會者不要揮舞美國國旗，這可能是因為南韓保守派近年來經常指稱選舉舞弊，並在抗議時揮舞美國國旗。

中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽五日已就此事道歉，並引咎辭職。路透報導，目前沒有證據顯示存在舞弊或操縱選舉情況，已公布的調查資訊指向「投票率估算錯誤、選票配置不足、緊急調度失靈」等行政管理問題。

南韓總統李在明七日在社群媒體Ｘ寫道，「人民的投票權是憲法權利，絕不能以任何理由限制或侵犯。這是一個動搖人民主權根基的嚴重問題」，並稱南韓選委會「是個失去公眾信任的機構」。

李在明對這次事件表達「深切遺憾」，要求國會啟動調查，制定規則防止類似事件重演，並表示已指示檢方和警方成立聯合調查小組徹查。