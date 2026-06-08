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南韓拚AI 李在明提名科技女強人任總理

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
南韓中小企業暨新創事業部長韓聖淑獲總統李在明提名為新任總理。（歐新社）
南韓中小企業暨新創事業部長韓聖淑獲總統李在明提名為新任總理。（歐新社）

韓聯社報導，南韓總統李在明提名現任中小企業暨新創事業部長韓聖淑出任總理。李在明政府正積極推動人工智慧（ＡＩ）產業升級、數位經濟發展及區域均衡成長，選擇曾任南韓最大網路企業ＮＡＶＥＲ執行長的韓聖淑擔任總理，被視為李在明執政第二年施政方向的重要訊號。

青瓦台秘書室長姜勳植七日在記者會上表示，韓聖淑兼具科技產業實務經驗與政府施政能力，是帶領南韓完成ＡＩ轉型的重要人選。

現年五十八歲的韓聖淑畢業於淑明女子大學英文系，職涯初期曾任電腦專業媒體記者，隨後投入網際網路產業，參與搜尋引擎與入口網站事業的創建經營。二○○七年，韓聖淑加入ＮＡＶＥＲ前身ＮＨＮ集團，歷任服務事業主管、副社長等職務，參與ＮＡＶＥＲ由搜尋引擎平台轉型為結合內容、電子商務與數位服務的綜合網路業者。二○一七年，她成為這家南韓最大網路科技企業首位女性執行長。在任期間，她積極推動ＡＩ、雲端服務及全球市場布局，被視為南韓科技業最具代表性的女性領導人之一。

二○二五年李在明政府成立後，韓聖淑獲延攬入閣，出任中小企業暨新創事業部長。她任內大力推動「全民創業」計畫，希望降低創業門檻，鼓勵青年與地方人才投入新創產業，同時建立涵蓋技術研發、資金投資及市場拓展的完整創業生態系。她也推動大田、大邱、光州及蔚山等地發展區域新創聚落，協助地方經濟轉型。青瓦台說，韓聖淑任內交出具體成果，包括中小企業出口創新高。

李在明的共同民主黨是南韓國會多數黨，通過這項人事案不成問題，韓聖淑將成為南韓近廿年來首位女總理，也是南韓史上第二位女總理，更象徵科技產業領袖正式走入國家治理核心。南韓上次出現女總理，是二○○六年至二○○七年的韓明淑，當時南韓總統是盧武鉉。

分析人士指出，李在明此次提名韓聖淑，除了希望強化女性參與國家治理的象徵意義，更重要的是看重她在科技創新、數位轉型及產業發展的專業能力。面對全球ＡＩ競爭日益激烈，以及南韓經濟高度依賴半導體與出口產業，李在明希望藉由韓聖淑的產業經驗，推動科技創新成果擴散至中小企業與地方經濟，實現更具包容性的成長模式。

南韓 李在明 AI

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