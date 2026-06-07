快訊

毒駕放人惹議！彰化市長怒要檢舉法官 地院發聲明澄清

川普受NBC採訪 親吐新任伊朗最高領袖「更理性但傷勢嚴重」

陸船侵我水域喊「同屬一中」 海巡船艦勸離：請為台海和平審慎行動

聽新聞
0:00 / 0:00

范斯將英大學生遇害歸咎於移民湧入 英司法大臣致電稱兩者無關

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國副首相、司法大臣拉米7日出席英國BBC節目「勞拉昆斯伯格周日訪談」。路透
英國副首相、司法大臣拉米7日出席英國BBC節目「勞拉昆斯伯格周日訪談」。路透

去年12月英國南部發生一起18歲白人男性大學生諾瓦克（Henry Nowak）在路上遭錫克教徒迪格瓦（Vickrum Digwa）持刀刺死事件，法院1日依謀殺罪判處迪格瓦無期徒刑，最少須服刑21年。美國副總統范斯將這起事件歸咎於移民大量湧入，而英國副首相、司法大臣拉米6日致電范斯，反駁范斯說法。

迪格瓦行凶後，謊稱他遭到種族歧視，聲稱持刀刺人是出於自衛。事實上，迪格瓦是土生土長的英國人，他聲稱自己攜帶刀具是出於宗教原因。警方執法紀錄器畫面顯示，在迪格瓦向警方誣稱自己是種族攻擊受害者後，警方隨即將躺在地上奄奄一息的諾瓦克上銬。

范斯5日在社群媒體X表示，諾瓦克的死「就像一個文明消亡的樣子：被既不信任他也不關心他的當局遺棄並上銬」，這起謀殺案「既是一場悲劇，也令人無比憤怒」，「若過去幾代歐洲菁英能堅守立場，抵制令他們自我厭惡的政治手段及大量移民湧入，那麼諾瓦克可能還活著」。

拉米7日在英國BBC節目說，他6日與范斯通話，告訴對方這起凶殺案「與大量移民湧入無關」。拉米表示，兩人進行了一次「氣氛融洽」的交談，但也補充說，他並不認同范斯對西方文明及其所謂衰落的諷刺言論，並表示諾瓦克的家人已「呼籲各界保持冷靜」。

法院宣判後，諾瓦克的父親馬克（Mark）在法庭外發表聲明呼籲冷靜，表示不希望兒子的死「被用來製造更多分裂、仇恨或緊張局勢」。

范斯 移民 種族歧視

延伸閱讀

紀念諾曼第登陸82周年 赫塞斯訪法演說 籲歐洲處理移民問題

赫格塞斯紀念諾曼第登陸82週年 籲歐洲應對移民問題

美國建國250周年系列／正常的美國還會回來嗎？諾貝爾獎得主警告：平民委屈未解 川普不滅

沒攔住…傳遭長期打壓 重慶副教授藏樹叢伏擊 刺死副校長

相關新聞

雙方合作具關鍵意義？習近平首訪前往朝鮮 金正恩強調不棄核武

朝鮮領導人金正恩強調核武器地位不可談判，並計劃擴大核力量，展示新的武器設施及生產計劃。習近平即將訪問朝鮮，分析人士認為此行對雙方經濟合作具關鍵意義，並可能重申中朝友誼。

范斯將英大學生遇害歸咎於移民湧入 英司法大臣致電稱兩者無關

去年12月英國南部發生一起18歲白人男性大學生諾瓦克（Henry Nowak）在路上遭錫克教徒迪格瓦（Vickrum Digwa）持刀刺死事件，法院1日依謀殺罪判處迪格瓦無期徒刑，最少須服刑21年。美國副總統范斯將這起事件歸咎於移民大量湧入，而英國副首相、司法大臣拉米6日致電范斯，反駁范斯說法。

深感遺憾！李在明回應地方選舉選票短缺 已下令檢方和警方徹查

韓聯社報導，對於選票短缺問題干擾上周地方選舉，南韓總統李在明7日表達深切遺憾，並說已下令檢警展開聯合調查。

從記者晉升IT業要角 韓聖淑獲提名南韓總理將拚AI轉型

韓國中小企業暨新創事業部長韓聖淑今天獲提名國務總理。目前韓國正致力推動創新驅動成長模式，並加速將AI導入經濟各層面，這項...

中國留學生7度冒名考多益 日本法院判刑3年緩刑5年

日媒報導，曾7次在多益測驗（TOEIC）東京考場充當槍手，屬於累犯的中國籍留學生王立坤，5日被東京地方法院依「偽造有印私...

日媒曝日本派自衛隊赴荷莫茲海峽有3條件 與這國溝通相當重要

日媒今天引述消息人士披露，要滿足3項條件，日本政府才會派遣自衛隊前往形同被封鎖的荷莫茲海峽，其一是美國與伊朗達成停戰協議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。