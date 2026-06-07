范斯將英大學生遇害歸咎於移民湧入 英司法大臣致電稱兩者無關

去年12月英國南部發生一起18歲白人男性大學生諾瓦克（Henry Nowak）在路上遭錫克教徒迪格瓦（Vickrum Digwa）持刀刺死事件，法院1日依謀殺罪判處迪格瓦無期徒刑，最少須服刑21年。美國副總統范斯將這起事件歸咎於移民大量湧入，而英國副首相、司法大臣拉米6日致電范斯，反駁范斯說法。

迪格瓦行凶後，謊稱他遭到種族歧視，聲稱持刀刺人是出於自衛。事實上，迪格瓦是土生土長的英國人，他聲稱自己攜帶刀具是出於宗教原因。警方執法紀錄器畫面顯示，在迪格瓦向警方誣稱自己是種族攻擊受害者後，警方隨即將躺在地上奄奄一息的諾瓦克上銬。

范斯5日在社群媒體X表示，諾瓦克的死「就像一個文明消亡的樣子：被既不信任他也不關心他的當局遺棄並上銬」，這起謀殺案「既是一場悲劇，也令人無比憤怒」，「若過去幾代歐洲菁英能堅守立場，抵制令他們自我厭惡的政治手段及大量移民湧入，那麼諾瓦克可能還活著」。

拉米7日在英國BBC節目說，他6日與范斯通話，告訴對方這起凶殺案「與大量移民湧入無關」。拉米表示，兩人進行了一次「氣氛融洽」的交談，但也補充說，他並不認同范斯對西方文明及其所謂衰落的諷刺言論，並表示諾瓦克的家人已「呼籲各界保持冷靜」。

法院宣判後，諾瓦克的父親馬克（Mark）在法庭外發表聲明呼籲冷靜，表示不希望兒子的死「被用來製造更多分裂、仇恨或緊張局勢」。