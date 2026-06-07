雙方合作具關鍵意義？習近平首訪前往朝鮮 金正恩強調不棄核武

朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正周日（6月7日）在朝鮮官方報紙《勞動新聞》上發表評論稱，朝鮮作為核國家的地位是絕對不容談判：「由國家元首宣布的持續加強自衛性核戰爭威懾力的政策，是一項不可逆轉的最終決定，必須無條件執行。」

金與正被視為朝鮮負責對外聯絡和外交政策的關鍵人物。朝鮮於2006年宣布進行首次核試驗，並於2023年將核武力政策納入憲法。

近日，朝鮮展示了一處用於生產武器級鈾的新設施，並宣布計劃打造一艘萬噸級驅逐艦。據《勞動新聞》6月4日報導，朝鮮領導人金正恩3日視察了新啟動的「核物質生產工廠」。金正恩表示，國家的核武力量必須「在數量上、持續性上加速擴大」，並透露「未來按幾何數字的規模強化國家核武力量的龐大計劃」，在未來五年內將該國的導彈生產能力提高一倍以上。6月4日，金正恩還在一批軍隊高官以及其女兒的陪同下出席「姜健」號驅逐艦下水測試，並宣布朝鮮計劃打造一艘萬噸級驅逐艦以及發展秘密水下武器。

金正恩「強勢回歸」

分析人士認為，朝鮮展示新的核設施等舉動似乎旨在金習會前加強談判籌碼。在朝鮮核計劃問題上，北京方面公開反對平壤的核試驗，並呼籲其放棄核武器，原因包括朝鮮擁核直接為美國強化亞太地區軍事同盟、在韓部署導彈防御系統提供了合理借口，甚至可能刺激日本、韓國發展核力量。一旦半島爆發沖突，存在核武器失控風險。此外，朝鮮的核試驗場地距離中國邊境僅數十公裡，地下核爆極易引發地震並造成放射性物質洩漏的風險。

然而，在金正恩與莫斯科建立了更緊密的軍事和貿易聯系後，朝鮮的軍事能力已得到進一步提升，經濟有所發展，底氣也似乎更足了。

2025年4月，朝鮮當局首次正式確認派遣部隊前往俄羅斯參加俄烏之間的作戰。據報導，朝鮮從2024年底開始向俄羅斯派遣了至少1.1萬名軍人。其中大多數直接投入了前線戰鬥，死傷人數估計達到數千人規模。此外，朝鮮還向俄羅斯出口包括槍炮、火箭炮、自行火炮和彈道導彈等軍需物資。作為回報，俄羅斯向朝鮮輸出軍事技術，覆蓋航空航天、核潛艇及防空系統等領域。韓國國家情報院屬下一個研究機構估計，朝鮮通過向俄羅斯派兵和出口軍需物資獲得高達144億美元的收益，顯著削弱了國際社會對朝制裁的成效。

新加坡外長維文上月訪問朝鮮後表示，朝鮮已在經濟方面取得了一定進展，但朝鮮的統一立場「已經發生重大轉變，排除了任何統一的可能」，並且目前並不急於與美國或韓國接觸，而是專注於加強自力更生的能力以及軍事威懾力。

荷蘭萊頓大學朝鮮問題專家克裡斯托弗·格林（Christopher Green）表示：「金正恩底氣更足了。他覺得自己可以公開地大幅擴充朝鮮的核武庫，因為他確信，只要他不直接煽動該地區的動蕩，北京就不會阻止他」。

諮詢公司Control Risks的分析師安德魯·吉爾霍姆（Andrew Gilholm）認為，習近平訪問平壤是一件大事，也是金正恩這幾年「強勢回歸」的高潮。

紐約時報6月5日發表的題為「習近平將時隔七年訪問朝鮮，他為何拉攏金正恩？」的分析報導指出，「朝鮮不再是那個只能依賴單一庇護者的可憐國家」，「除了長期以來作為其生命線的中國之外，它還在俄羅斯找到了新的戰略羽翼」。而「習近平可能會利用這次罕見的會面機會向世界重申：朝鮮仍然依賴中國，北京絕不可能被邊緣化」，「金正恩方面則希望不再被視為中國的小伙伴，並可能利用與俄羅斯日益緊密的關系向北京爭取經濟讓步」。

更多經濟合作

路透社援引一位地區外交官表示，此次會晤若能取得任何實質性成果，很可能集中在經濟合作領域。目前，朝鮮正著手實施一項五年發展計劃，其中包括將旅游業發展為穩固的產業以及建設更多住房。在疫情之前，中國游客是朝鮮旅游業的支柱，估計佔外國游客總數的90%。而疫情後，首批獲朝鮮官方批准於2024年2月入境的游客來自俄羅斯遠東地區。去年9月習近平在北京舉行的盛大的閱兵式上接待了金正恩後，中國於今年3月才正式恢復了北京與平壤之間的列車服務和航班。

2019年，金正恩曾以史無前例的高規格接待到訪的習近平，包括金正恩本人親自到機場迎接、釋放數千只氣球、數千人舉牌拼出習近平頭像和中國國旗圖案、藝術團演唱歌曲《我愛你，中國》等等。對於此次訪問，中國方面強調，習近平這次年度首訪必將為中朝傳統友誼續寫新的篇章，是一次友好之旅。首爾方面表達了希望習近平此行能扮演調停者角色，推動平壤恢復與首爾和華盛頓對話的願望。

（路透社等）

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