快訊

合歡山賞花巴士翻覆畫面曝 16外籍遊客送醫…蘋果偵測自動打119

傅子純疑血癌驟逝 兵家綺急奔加護病房「姐陪你最後一程」

傅子純常自嘲外強中乾！曾眩暈、氣胸 合作夥伴震驚遺憾

聽新聞
0:00 / 0:00

涉主導柬埔寨數十億日圓詐騙案 日男主嫌於泰國落網

中央社／ 曼谷7日綜合外電報導

泰國警方近日宣布，已逮捕一名涉嫌主導跨國電信詐騙案的38歲日本籍男子。該詐騙集團柬埔寨邊境城市巴比（Poipet）為據點，估計詐騙總金額高達數十億日圓。

「朝日新聞」、「時事通信社」及日本電視台報導，嫌犯名為佐佐木裕介，於5日在泰國首都曼谷被逮捕。日本警方先前已依詐欺等罪嫌對佐佐木發出逮捕令，預計將於6月底前將其引渡回日本。

據泰國警方昨天表示，佐佐木長期居住於泰國，並在幕後操控、指揮位於巴比的詐騙集團。該集團主要在線上冒充警察，詐騙日本國內受害者。警方補充，佐佐木與當地營運詐騙據點的中國籍負責人聯手，且身上持有疑似日本警察制服的物品。

這名嫌犯在過去2到3年間，除泰國和柬埔寨外，還曾前往馬來西亞、中國及越南。在泰國期間，他與家人一同居住在聚集眾多日本人的曼谷通羅區（Thonglor）。據了解，泰國警方是根據日本警方提供的情報，追查了數週才掌握其行蹤。

據愛知縣警調查，該詐騙集團在冒充警察撥打視訊電話時，疑似利用了生成式人工智慧（AI），將自己的臉替換成他人的容貌，其據點內還特別設置了用來進行換臉操作的「AI包廂」。

報導補充，近年來柬埔寨出現了許多由中國組織主導的詐騙據點，其中冒充警察的詐騙手法極為猖獗。在巴比的據點，去年5月就曾有29名日本人因涉嫌參與電信詐騙遭到拘留，隨後遭愛知縣警局等單位組成的聯合搜查本部逮捕。

柬埔寨 泰國 詐騙集團

延伸閱讀

21歲港女遭詐團控制…自導自演「被綁架」騙父百萬贖金 泰警成功救援

涉電騙、販賣人口 柬埔寨安徽總商會會長劉忍被捕

巴西驚傳「假扮12歲少女」詐騙 37歲女騙收養逾1年！落網黑歷史全曝光

大馬籍男子入境當詐團車手 離境前百貨公司血拚遇警

相關新聞

深感遺憾！李在明回應地方選舉選票短缺 已下令檢方和警方徹查

韓聯社報導，對於選票短缺問題干擾上周地方選舉，南韓總統李在明7日表達深切遺憾，並說已下令檢警展開聯合調查。

從記者晉升IT業要角 韓聖淑獲提名南韓總理將拚AI轉型

韓國中小企業暨新創事業部長韓聖淑今天獲提名國務總理。目前韓國正致力推動創新驅動成長模式，並加速將AI導入經濟各層面，這項...

雙方合作具關鍵意義？習近平首訪前往朝鮮 金正恩強調不棄核武

朝鮮領導人金正恩強調核武器地位不可談判，並計劃擴大核力量，展示新的武器設施及生產計劃。習近平即將訪問朝鮮，分析人士認為此行對雙方經濟合作具關鍵意義，並可能重申中朝友誼。

中國留學生7度冒名考多益 日本法院判刑3年緩刑5年

日媒報導，曾7次在多益測驗（TOEIC）東京考場充當槍手，屬於累犯的中國籍留學生王立坤，5日被東京地方法院依「偽造有印私...

日媒曝日本派自衛隊赴荷莫茲海峽有3條件 與這國溝通相當重要

日媒今天引述消息人士披露，要滿足3項條件，日本政府才會派遣自衛隊前往形同被封鎖的荷莫茲海峽，其一是美國與伊朗達成停戰協議...

南韓總統提韓聖淑為國務總理 若通過將成第2位女總理

韓國總統李在明今天提名現任中小企業暨新創事業部長韓聖淑為新任國務總理。若提名案獲國會批准，韓聖淑將成為韓國史上第二名女性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。