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涉主導柬埔寨數十億日圓詐騙案 日男主嫌於泰國落網
泰國警方近日宣布，已逮捕一名涉嫌主導跨國電信詐騙案的38歲日本籍男子。該詐騙集團以柬埔寨邊境城市巴比（Poipet）為據點，估計詐騙總金額高達數十億日圓。
「朝日新聞」、「時事通信社」及日本電視台報導，嫌犯名為佐佐木裕介，於5日在泰國首都曼谷被逮捕。日本警方先前已依詐欺等罪嫌對佐佐木發出逮捕令，預計將於6月底前將其引渡回日本。
據泰國警方昨天表示，佐佐木長期居住於泰國，並在幕後操控、指揮位於巴比的詐騙集團。該集團主要在線上冒充警察，詐騙日本國內受害者。警方補充，佐佐木與當地營運詐騙據點的中國籍負責人聯手，且身上持有疑似日本警察制服的物品。
這名嫌犯在過去2到3年間，除泰國和柬埔寨外，還曾前往馬來西亞、中國及越南。在泰國期間，他與家人一同居住在聚集眾多日本人的曼谷通羅區（Thonglor）。據了解，泰國警方是根據日本警方提供的情報，追查了數週才掌握其行蹤。
據愛知縣警調查，該詐騙集團在冒充警察撥打視訊電話時，疑似利用了生成式人工智慧（AI），將自己的臉替換成他人的容貌，其據點內還特別設置了用來進行換臉操作的「AI包廂」。
報導補充，近年來柬埔寨出現了許多由中國組織主導的詐騙據點，其中冒充警察的詐騙手法極為猖獗。在巴比的據點，去年5月就曾有29名日本人因涉嫌參與電信詐騙遭到拘留，隨後遭愛知縣警局等單位組成的聯合搜查本部逮捕。
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