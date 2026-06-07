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深感遺憾！李在明回應地方選舉選票短缺 已下令檢方和警方徹查
韓聯社報導，對於選票短缺問題干擾上周地方選舉，南韓總統李在明7日表達深切遺憾，並說已下令檢警展開聯合調查。
李在明在社群媒體X寫道，「人民的投票權是憲法權利，絕不能以任何理由限制或侵犯。這是一個動搖人民主權根基的嚴重問題」，並稱南韓中央選舉管理委員會「是個失去公眾信任的機構」。
他還寫道：「身為南韓公民，同時身為對政府負有責任的總統，我表達深切遺憾。」
李在明要求國會啟動調查，制定規則防止類似事件再度發生，並針對中央選舉管理委員會的體制改革進行討論。
李在明說：「有鑑於事態嚴重性，政府也將在行政層面採取一切可能措施。我已指示成立一個由檢方和警方組成的聯合調查工作小組，以釐清責任並徹底調查案件全貌。」
首爾東部松坡區等十幾個地點3日地方選舉期間通報選票短缺問題，導致受影響投票所的投票工作一度中斷。成千上萬抗議民眾已連續第3天在首爾東部一處計票設施附近舉行集會，要求重新選舉。
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