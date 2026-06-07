從記者晉升IT業要角 韓聖淑獲提名南韓總理將拚AI轉型

韓國中小企業暨新創事業部長韓聖淑今天獲提名國務總理。目前韓國正致力推動創新驅動成長模式，並加速將AI導入經濟各層面，這項人事案讓韓國最知名的科技業經理人之一躍居政府核心。

「韓國時報」（Korean Times）報導，韓聖淑（HanSeong-sook）進入政府前一直在科技業耕耘。她出生於1967年，畢業於淑明女子大學英語文學系，以資訊科技（IT）出版品記者的身分開啟職涯。

韓聖淑在1997年以創始成員身分加入入口網站Empas，之後曾在NHN與NAVER擔任多項高階主管職位，包括搜尋事業部門負責人及NAVER服務部門的主管。

2017年，韓聖淑成為NAVER首位女性執行長，她在5年任期內擴張NAVER事業版圖，從傳統的搜尋引擎業務，跨足至電商、內容及平台服務，成功帶動公司成長。

2022年卸下執行長職務後，韓聖淑擔任NAVER歐洲事業發展的負責人，2025年3月自公司退休，但仍繼續擔任NAVER顧問。

韓聖淑在NAVER期間領導的「花計畫」（ProjectFlower）備受肯定，這項計畫旨在支援小型企業主與內容創作者，被認為促成小型商家數位轉型、強化韓國的平台型商業生態系。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，韓聖淑亦曾擔任韓國網路企業協會會長。她隨後進入政府，擔任中小企業暨新創事業部長，期間推動全民新創計畫，並力圖將部會政策重心從保護及支援轉向成長及擴展。

總統秘書室長姜勳植（Kang Hoon-sik）今天宣布提名時表示，韓聖淑有能力實現讓全國都受益的經濟成長，她「兼具民間企業的務實與創新精神，而且比任何人都了解我們的社會亟需一場由人工智慧（AI）驅動的重大轉型」。

姜勳植也強調韓聖淑在中小企業部長任內的表現，說她重視速度、成效、實地與企業交流，致力支援中小企業、新創公司、小型企業主。

根據韓國總統府說法，韓聖淑任內交出具體成果，包括中小企業出口創紀錄新高，並努力強化新創生態圈。

如順利獲國會批准，現年59歲的韓聖淑將成為韓國史上第2位女性國務總理。首位女性總理為韓明淑（Han Myeong-sook），她在2006至2007年盧武鉉（Roh Moo-hyun）執政時期擔任該職。

針對韓聖淑是否因女性身分獲選，姜勳植回應，政府的人事決定「全看能力與才幹」，「如果你要問為何選擇女性，我認為2026年了，不適合問這種問題」。

預料總統李在明（Lee Jae Myung）將於明天的就職週年記者會上，進一步說明提名韓聖淑的理由。

明知大學政治學教授申烈（Shin Yul，音譯）分析，提名韓聖淑是李在明有意加強掌控國家事務的訊號。

他今天告訴韓國時報：「韓部長不是長期從政的人，這顯示總統有意擔負更直接的治理角色，讓自己站在政策制定的最前線。這次提名可被看成是在表達這種決心。」

現任國務總理金民錫（Kim Min-seok）卸任後，預計將在今年稍晚執政黨共同民主黨的代表大會上，角逐黨魁職位。