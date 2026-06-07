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中國留學生7度冒名考多益 日本法院判刑3年緩刑5年

中央社／ 台北7日電
日媒報導，曾7次在多益測驗（TOEIC）東京考場充當槍手，屬於累犯的中國籍留學生王立坤，5日被東京地方法院依「偽造有印私文書」罪名判處有期徒刑3年，緩刑5年。圖／AI生成
日媒報導，曾7次在多益測驗（TOEIC）東京考場充當槍手，屬於累犯的中國籍留學生王立坤，5日被東京地方法院依「偽造有印私文書」罪名判處有期徒刑3年，緩刑5年。圖／AI生成

日媒報導，曾7次在多益測驗（TOEIC）東京考場充當槍手，屬於累犯的中國籍留學生王立坤，5日被東京地方法院依「偽造有印私文書」罪名判處有期徒刑3年，緩刑5年。

日本放送協會（NHK）報導，王立坤現年28歲，是日本京都大學研究生。他被指控自2024至2025年間，在多益東京考場，多達7次冒名頂替他人參加考試。

據報導，王立坤先前被檢方求刑4年6個月，他在法庭上承認檢方起訴內容。法官在判決中指出，王立坤多次冒名頂替他人參加考試，嚴重損害考試公平性和可信度。在涉嫌有計畫、有組織的犯罪中實際作案，「發揮的作用非同小可，刑事責任不容忽視」。

但判決同時認為，王立坤極有可能在犯罪集團中處於「從屬及被支配」地位，應基於這一前提量刑，故判處緩刑。

日媒先前報導，王立坤先前充當槍手時，曾在口罩內側藏匿約3至4公分的小型麥克風，成為警方證物。此外，王立坤應考的考場內，曾有50名中國籍留學生使用同一住址報名，其中14人取得與王立坤相同的高分，連答錯的題目都一樣。

留學生 日本 東京

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